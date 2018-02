Superávit comercial do Japão sobe 37% em 2007

O superávit comercial japonês subiu 37% em 2007, para 10,82 trilhões de ienes (US$ 103,094 bilhões), informou nesta quinta-feira, 24, o Ministério das Finanças do Japão. As exportações japonesas subiram 11,6%, para 83,94 trilhões de ienes (US$ 799,435 bilhões), enquanto as importações cresceram 8,6%, aos 73,12 trilhões de ienes (US$ 696,34 bilhões). Segundo os dados divulgados, no mês de dezembro o superávit comercial japonês caiu 20,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 877,9 bilhões de ienes (US$ 8,36 bilhões). As exportações no último mês de 2007 subiram 6,9%, aos 7,44 trilhões de ienes (US$ 70,831 bilhões), enquanto as importações cresceram 12,1%, para 6,56 trilhões de ienes (US$ 62,47 bilhões), segundo o relatório. Os dados utilizados pelo Ministério das Finanças para a elaboração destas estatísticas são obtidos nos registros das alfândegas japonesas.