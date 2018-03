Superávit comercial em 2004 atinge recorde de US$ 33,696 bi O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou, na tarde desta segunda-feira, que em 2004 o superávit da balança comercial brasileira bateu recorde, atingindo US$ 33,696 bilhões. As exportações somaram US$ 96,475 bilhões e as importações, US$ 62,779 bilhões no ano passado, valores também recordes. Em dezembro, o saldo foi positivo em US$ 3,510 bilhões. Dezembro foi o sétimo mês no ano em que o superávit comercial superou US$ 3 bilhões. As exportações e importações foram de US$ 9,194 bilhões e US$ 5,648 bilhões, ambos recordes para o mês. Em dezembro, as exportações cresceram 30% em dezembro sobre igual mês de 2003, mas recuaram 2% sobre novembro pela média diária. As importações em dezembro tiveram alta de 36% sobre dezembro de 2003, mas recuaram 18,7% sobre o mês anterior.