Superávit comercial no ano supera meta do governo Com o resultado da quarta semana de dezembro, a balança comercial brasileira ultrapassou a meta do governo para 2004, atingindo um superávit comercial de US$ 33,081 bilhões, resultado de exportações no valor de U$ 94,898 bilhões e importações de US$ 61,817 bilhões. A previsão do governo era fechar o ano com um saldo comercial de US$ 32 bilhões, com exportações de US$ 94 bilhões e importações de US$ 62 bilhões. Na quarta semana de dezembro (de 20 a 26), as exportações somaram US$ 2,313 bilhões, com média diária de US$ 462,6 milhões, e as importações, US$ 1,125 bilhão, com média diária de US$ 225 milhões, resultando em um superávit de US$ 1,118 bilhão. No acumulado do mês, com 18 dias úteis, as exportações atingiram US$ 7,618 bilhões, com média diária de US$ 423,2 milhões, e as importações, US$ 4,733 bilhões, com média diária de US$ 262,9 milhões. O superávit no mês é de US$ 2,885 bilhões. Embora o Ministério do Desenvolvimento tivesse informado que os números não seriam divulgados hoje, os dados foram colocados no site do MDIC. A informação da Assessoria, que também consta de nota no site, é de que os dados só seriam divulgados na próxima segunda-feira, dia 3, pelo ministro Luiz Fernando Furlan, em São Paul