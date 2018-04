Superávit comercial positivo é o trunfo do governo FHC O Brasil vai apresentar um trunfo na reunião desta segunda-feira entre o ministro da Fazenda, Pedro Malan, o diretor do Banco Central (BC), Armínio Fraga, e representantes do primeiro escalão dos maiores bancos comerciais do mundo. A carta na manga de Malan e Fraga é o saldo comercial brasileiro, que cresceu e vem crescendo, acima das previsões. O objetivo é fazer com que os grandes bancos internacionais mantenham, ou até aumentem, as linhas de crédito e a sua exposição em geral ao Brasil, que caíram drasticamente nos últimos meses, quando o País foi colocado na categoria dos que podem ser levados a um calote. "O superávit comercial é o dado positivo que o Brasil tem para mostrar. É vital para a economia recuperar a credibilidade", disse uma fonte do governo. O encontro vai acontecer às 10 horas da manhã, na sede do Federal Reserve (banco central norte-americano) de Nova York, nos EUA. Fraga e Malan passaram os últimos dias em uma atividade intensa de convite para executivos do alto escalão (provavelmente presidentes e diretores financeiros) dos maiores bancos do mundo. A lista de participantes não foi oficialmente divulgada, mas aparentemente os maiores bancos norte-americanos, como o Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America e Fleet Boston confirmaram presença. São esperados também grandes bancos europeus, como o inglês Lloyds, o holandês ABN Amro, o alemão Deutsche Bank, entre outros. O fato de a sede do encontro ser o Federal Reserve de Nova York pode ser bom. Como observa Paulo Leme, diretor de pesquisa de mercados emergentes do banco de investimentos Goldman Sachs, em Nova York, os bancos centrais dos países ricos têm tido uma posição dura em relação à exposição das instituições sob as suas jurisdições ao risco Brasil. Com as grandes perdas que os bancos internacionais já estão sofrendo por causa do colapso argentino, e a quebra escandalosa de grandes empresas, como a Enron, a diretriz geral tem sido recomendar maior provisionamento para exposições mais arriscadas entre elas o Brasil. Junto com representantes do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Fed também pode estar presente à reunião. Um eventual apoio por parte da autoridade monetária americana à posição do governo brasileiro, de que o risco percebido pelos mercados atualmente em relação ao País é exagerado, pode ser decisiva para aliviar a contração das linhas comerciais do Brasil. Saldo - Nos últimos doze meses, o saldo comercial brasileiro atinge US$ 7 bilhões e este é um fator que será intensamente trabalhado por Malan e Fraga na reunião com os banqueiros. O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Luiz Fernando Figueiredo, acha que o processo de expansão do saldo ainda não terminou: "É claro que, nos próximos doze meses, vai ser mais do que US$ 7 bilhões, já que a tendência é de crescimento". Especialistas do setor observam que a maioria das exportações responsáveis pelo superávit comercial de US$ 1,197 bilhão em julho, e de US$ 831 milhões até a terceira semana de agosto, foram fechadas com o dólar ainda abaixo de R$ 3. Se houvesse apenas uma repetição do resultado comercial dos cinco último meses de 2001, o superávit anual já ficaria em torno de US$ 7 bilhões (o acumulado do ano é de US$ 4,634 bilhões). Mas, com o câmbio bem mais desvalorizado, e uma economia no mínimo tão retraída quanto no ano passado, já há a expectativa de que o saldo de 2002 supere US$ 7 bilhões. É verdade que este saldo está vindo principalmente de uma drástica redução das importações, bem superior à queda das exportações em 2002 (comparado com 2001). De janeiro a julho, as importações caíram 18,9%, em relação ao ano passado, enquanto as exportações foram 7,7% menores. Mesmo aí, porém, o exame mais detalhado pode revelar nuanças positivas. A queda das exportações está muito ligada à redução de preços internacionais, à retração da economia mundial e à crise argentina. Em princípio, estes são fatores mais conjunturais do que estruturais. Na queda das compras externas, por outro lado, se é inegável que a desaceleração foi uma causa fundamental, há vários sinais também de que existe um processo de substituição de importações em curso, impulsionado pela desvalorização cambial. O saldo comercial, como observa Figueiredo, é a peça principal de um ajuste externo que está atingindo os itens mais relevantes do balanço de pagamentos, como juros, amortizações (empréstimos que têm sido quitados reduzem a carga futura), turismo, dividendos etc. A famosa projeção de US$ 50 bilhões de financiamento externo (somando déficit em conta corrente amortização de empréstimos) que o novo governo teria de buscar no seu ano inaugural, em 2003, já vem caindo por causa do processo de ajuste externo, puxado pelo aumento do saldo comercial. Acredita-se agora que a necessidade de financiamento externo em 2003 possa cair em cerca de US$ 10 bilhões ou até mais. Este processo é puxado pela dinâmica do câmbio flutuante, uma arma brasileira para enfrentar a atual crise que diferencia radicalmente o País da Argentina, que chegou ao calote na esteira de um regime de câmbio fixo com paridade de 1 para 1 entre o dólar e o peso. Uma das palavras-chaves da reunião de amanhã, segundo uma alta fonte de governo, é "coordenação". Em crises como a do Brasil existe um sério problema representando pelo comportamento oportunista (os americanos usam o termo "free-rider"). São as instituições financeiras que, ao perceberem que o FMI e outros bancos estão fazendo um esforço para não estrangular financeiramente o Brasil, aumentando ou pelo mantendo a sua exposição ao Brasil, aproveitam a oportunidade para reduzir os seus créditos ao País. Quando isto ocorre, o aumento da exposição do FMI e de alguns bancos é neutralizado pela saída oportunista daquelas instituições, e a situação do País não melhora. Como observa Leme, "existe comportamento oportunista tanto dos bancos em relação ao pacote do FMI, como de alguns bancos em relação a outros". Segundo aquela fonte do governo, o problema da existência dos oportunistas é que se cria um "equilíbrio ruim" em que todos os bancos são tentados a ter o mesmo comportamento. Como eles avaliam que haverá aquela ação oportunista, e portanto a situação de crédito do Brasil não vai melhorar, os bancos preferem se antecipar e reduzir a sua exposição antes que haja algum tipo de pressão (como a dos organismos multilaterais) para que não deixem o País ir à lona. "Nesta situação, todo mundo entra em pânico achando que os outros vão reduzir", explica a fonte. Em uma reunião como esta, em que na mesma mesa estão todos, ou a maioria dos bancos, e representantes dos organismos multilaterais, cria-se um ambiente propício para que todas as instituições se comprometam juntas a manter um certo nível de linhas para o País, e a não adotar o comportamento oportunista. "Para todo mundo, é melhor coordenar", disse a fonte. Uma última situação adversa, à qual o governo brasileiro também está atento, é aquela em que os bancos mantém ou até ampliam as linhas de crédito comercial ao País, mas desfazem suas posições proprietárias em títulos da dívida externa brasileira, para neutralizar aquelas concessões. Agindo assim, eles contribuem para aumentar ainda mais a desvalorização dos papéis do governo e das empresas brasileiras no exterior, que determinam em último caso qual é a taxa de juros externa para o País. O efeito acaba sendo neutro também. O aumento das linhas comerciais é ofuscado pelo aumento dos juros externos. O BC está particularmente atento a esta questão da exposição total dos bancos ao Brasil, mas é mais difícil levar os bancos internacionais a tomar compromissos em relação a isto do que em relação às linhas comerciais. É por isto que, no fundo a reunião desta segunda-feira deve ser mais um exercício de convencimento do governo brasileiro, de que o País não representa o risco que o mercado vem mostrando, do que uma tentativa de forçar os bancos, a contragosto, a continuar bancando o Brasil. Na terça-feira, em Nova York, Fraga fará uma palestra no Conselho das Américas, e talvez haja também, em algum momento da sua estada em Nova York, um encontro com representantes de bancos de investimento.