Superávit comercial vai a US$ 894 milhões

A balança comercial teve superávit de US$ 894 milhões na terceira semana de julho (13 a 19), resultado de exportações de US$ 3,339 bilhões menos importações de US$ 2,445 bilhões. No mês, o superávit chega a US$ 2,151 bilhões. Os dados divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que as exportações no mês somam US$ 8,088 bilhões e as importações, US$ 5,937 bilhões. No ano, o superávit comercial chega a US$ 16,138 bilhões, saldo 21,4% superior ao do mesmo período de 2008 (US$ 13,290 bilhões). Apesar disso, a corrente de comércio - soma das exportações e importações - continua em queda ante 2008. No ano, são US$ 139,942 bilhões, 27%, ante US$ 191,686 bilhões em igual período de 2008. As exportações somam, no ano, US$ 78,040 bilhões (média diária de US$ 578,1 milhões) e as importações, US$ 61,902 bilhões (média diária de US$ 458,5 milhões). Pelo critério da média diária, o desempenho das exportações este ano está 22,7% abaixo do verificado no mesmo período de 2008. A média diária importada no acumulado deste ano é 29,6% menor que a registrada em igual período do ano passado. As exportações "surpreenderam favoravelmente", na opinião do vice-presidente executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro. Na média por dia útil, as exportações na terceira semana de julho foram para US$ 667,8 milhões, elevando a média acumulada em julho para US$ 622 milhões e a acumulada no ano até a terceira semana de julho de US$ 578,1 milhões. Os números refletem uma queda de 9,7% em relação a junho, quando a média por dia útil foi de US$ 689 milhões. Foram também 30% menores que os de julho de 2008, que teve média diária de US$ 889,2 milhões. "Essas quedas já eram esperadas por causa da crise mundial (na comparação com o ano passado) e porque em junho deste ano houve recorde de embarque de soja", disse Castro. A especialista em Comércio Exterior Lia Valls Pereira, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), considera que a queda em relação a 2008 é o dado mais importante, apesar de esperada. "As exportações continuam caindo e as importações mais ainda, o que aumenta o saldo", comentou Pereira. As importações por dia útil em julho caíram 38,7%, de US$ 744,4 milhões para US$ 456,7 milhões. Com isso, a média de saldo por dia útil passou de US$ 144,7 milhões em julho de 2008 para US$ 220,2 milhões em julho deste ano, até a terceira semana do mês. Na segunda semana de julho, a média por dia útil das exportações tinha sido de US$ 543,8 milhões. NÚMEROS US$ 3,34 bilhões foi quanto o País exportou na terceira semana de julho US$ 2,44 bilhões foi quanto o país importou nesse mesmo período US$ 2,15 bilhões é o superávit da balança comercial brasileira no mês 21,4% é o aumento do saldo em relação a 2008