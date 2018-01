Superávit da Alemanha cresce para recorde de US$ 15,8 bi O superávit comercial da Alemanha cresceu para um nível recorde em julho, refletindo principalmente o aumento de suas exportações para países de fora da zona do euro. O Escritório Federal de Estatísticas informou que o superávit alemão cresceu para 14,1 bilhões de euros (US$ 15,76 bilhões) em julho, de 10,4 bilhões de euros em junho. Os números superaram o prognóstico consensual dos analistas de que o país fechasse o mês com superávit de 11 bilhões de euros. As exportações alemãs totalizaram 57,8 bilhões de euros (US$ 64,63 bilhões), o que correspondeu a um aumento de 2,8% ante junho e de 5,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado. As importações feitas pelo país foram de 43,7 bilhões de euros, o que representou queda de 2,2% ante junho e aumento de 2,3% em relação aos mesmos níveis de julho de 2002. Em julho, o saldo em conta corrente da Alemanha atingiu 1,1 bilhão de euros (US$ 1,22 bilhão), inferior ao nível revisado de 2,5 bilhões de euros de junho e dos 1,8 bilhão de euros do mesmo mês do ano passado.