Superávit da balança cai 26,23% O saldo da balança comercial (exportações menos importações) na segunda semana de junho registrou superávit de US$ 790 milhões, informou, nesta segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado foi 26,23% inferior ao da segunda semana de maio, quando o superávit foi de US$ 1,071 bilhão. Em relação à semana passada, de US$ 521 milhões, o resultado desta semana foi maior porque corresponde a cinco dias úteis contra dois. O montante foi resultado de US$ 2,772 bilhões em exportações - a uma média diária de US$ 554,4 milhões; e US$ 1,982 bilhão em importações - ou cerca de US$ 396,4 milhões ao dia.Na comparação com maio, a média das exportações agora em junho cresceu 18,7%, enquanto que a média das importações teve um crescimento menor: 11,4%. Já na comparação com junho do ano passado, a média das exportações cresceu 19,5%. Mas o crescimento da média das importações foi bem maior: 30,8%. No mês, o superávit chega a US$ 1,311 bilhão. O acumulado de janeiro a junho de 2005 continua maior do que o deste ano: US$ 17,261 bilhões contra US$ 16,775 bilhões. Uma diferença de 2,81%. Este texto foi atualizado às 11h19.