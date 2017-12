Superávit da balança comercial cresce 94,88% O saldo da balança comercial (exportações menos importações) na primeira semana de abril registrou o melhor superávit do ano, atingindo US$ 1,296 bilhão. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior, o resultado é 94,88% maior do que os US$ 665 milhões registrados na semana anterior. O segundo melhor resultado no ano foi na quarta semana de fevereiro, quando foi registrado um superávit de US$ 1,217 bilhão. O montante foi resultado de US$ 2,833 bilhões em vendas externas (média diária de 566,6 milhões) e de US$ 1,537 bilhão em compras (média diária de 307,4 milhões). Em relação a abril do ano passado, a média das exportações teve um crescimento de 23,1%, enquanto que a média das importações aumentou 15,3%. Na comparação com março passado, porém, a média das compras externas cresceu 14,6%, enquanto as vendas tiveram redução de 8%. No ano, o saldo acumulado passou para US$ 10,642 bilhões. Na mesma comparação, em relação ao mesmo período do ano passado, as exportações de janeiro até a primeira semana de abril tiveram um aumento de 28,7%, enquanto que as importações cresceram 31,3%. Este texto foi atualizado às 11h05.