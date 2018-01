Superávit da balança comercial em 2006 chega a US$ 40 bi O saldo da balança comercial na quarta semana de novembro apresentou um superávit de US$ 722 milhões (US$ 2,775 bilhões em exportações e US$ 2,053 bilhões de importações), resultado 22% menor do que no mesmo período do ano passado, quando o superávit foi de US$ 925 milhões. Faltando apenas cinco dias úteis para o encerramento do mês, o superávit acumulado de US$ 2,706 bilhões é menor que o de novembro de 2005. Apesar disso, o saldo acumulado no ano, de US$ 40,597 bilhões, está em linha com a meta do governo para a balança, que é de um superávit de US$ 44 bilhões em 2006. A meta é praticamente igual ao resultado de 2005 (US$ 44,764 bi), o maior registrado pela série histórica. Matéria alterada às 17h07, para correção de informações. Foi alterado o volume de importações do mês de novembro. De acordo com dados do Ministério, foi detectada uma incorreção no preenchimento de uma declaração de importação pelo importador, o que levou ao erro