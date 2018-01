Superávit da balança comercial fica em US$ 362 milhões na semana O saldo da balança comercial relativo à terceira semana de novembro registrou um superávit de US$ 362 milhões, segundo divulgou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O saldo foi resultado de US$ 1,384 bilhão em exportações e de US$ 1,022 bilhão em importações. No mês, o saldo acumulado da balança comercial chega a US$ 1,348 bilhão e no ano chega a US$ 21,688 bilhões. Caem exportações, crescem importações O superávit menor da balança comercial na terceira semana de novembro se deve em parte à redução das exportações. Por outro lado, as importações também tiveram aumento na semana. Segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, a média diária das vendas externas caiu na terceira semana para US$ 276,8 milhões. Na primeira semana, a média diária havia sido de US$ 308,8 milhões e, na segunda semana, de US$ 309,2 milhões. Já a média diária das importações subiu de US$ 198,6 milhões, na segunda semana, para US$ 204,4 milhões, na terceira semana. Pelos números do Ministério do Desenvolvimento, a média diária das exportações acumulada até a terceira semana, de US$ 298,3 milhões, apresenta um aumento de 16,4% em relação à média de novembro de 2002, que foi de US$ 256,4 milhões. Em relação a outubro desse ano, as exportações em novembro registram, porém, um decréscimo de 9,3%. A média diária das importações até a terceira semana, de US$ 208,4 milhões, apresenta um incremento de 8,3% em relação à média de novembro do ano passado, de US$ 192,4 milhões. Em relação a outubro desse ano, a média diária das importações acumula, em novembro, queda de 4,6%.