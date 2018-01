Superávit da balança comercial sobe 2,8% em fevereiro O saldo da balança comercial registrou em fevereiro um superávit de US$ 2,878 bilhões, 2,82% maior que o registrado em fevereiro de 2006, quando foi de US$ 2,799 bilhões. O resultado ficou dentro da projeção dos analistas do mercado financeiro, ouvidos pela Agência Estado, entre US$ 2,3 bilhões e US$ 3 bilhões. As exportações somaram US$ 10,104 bilhões (média diária de US$ 561,3 milhões) e as importações atingiram US$ 7,226 bilhões (média diária de 401,4 milhões). Na comparação com fevereiro do ano passado, a média das exportações em fevereiro de 2007 cresceu 15,5%, enquanto que a média das importações teve um aumento maior: 21,4%. Já na comparação com janeiro deste ano, a média das importações cresceu 12,7%, enquanto que a média das importações teve um crescimento menor:4,3%. No ano, o saldo acumulado é de 5,369 bilhões, com exportações de US$ 21,065 bilhões e importações de US$ 15,696 bilhões. Em comparação ao acumulado de 2006, as exportações de janeiro a fevereiro aumentaram 16,9%, mas o aumento das importações foi maior: 26,6%. No acumulado de 12 meses, as exportações cresceram 16% e as importações aumentaram 25%. Últimas semanas O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou também os resultados da balança comercial da quarta e quinta semanas de fevereiro, com apenas três dias úteis cada uma. Na quarta semana, a balança comercial registrou um superávit de US$ 728 milhões (exportações de US$ 1,683 bilhão e importações de US$ 955 milhões) e na quinta semana, o superávit foi de US$ 397 milhões (US$ 1,697 bilhão de exportações e US$ 1,3 bilhão de importações).