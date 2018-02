Superávit da balança deve atingir US$ 4 bilhões em setembro O superávit da balança comercial em setembro deverá atingir US$ 4 bilhões, com US$ 12 bilhões de exportações e US$ 8 bilhões em importações, segundo estimativa do secretário de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Armando Meziat. Ele confirmou que está em estudo a revisão, para cima, da meta de exportações de US$ 132 bilhões definida pelo Ministério para 2006. Meziat apresentou as estimativas no Seminário Bilateral de Comércio Exterior e Investimentos Brasil-Suécia, realizado nesta segunda-feira no Rio. Segundo lembrou ele, os dados da balança em setembro apontavam até a semana passada uma média diária de exportações de US$ 613 milhões. Em agosto, a balança comercial do País apresentou um superávit de US$ 4,5 bilhões. José Augusto de Castro, vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), disse que as estimativas estão plenamente coerentes com os resultados que vêm sendo apresentados na balança de setembro. Segundo ele, as exportações e importações mantêm um forte ritmo de crescimento por causa do ótimo desempenho dos preços das commodities e os resultados da balança em setembro serão puxados por petróleo, minério de ferro e produtos metalúrgicos como ferro e aço. Para o ano, Augusto de Castro lembrou que o ministro do Desenvolvimento, Luis Fernando Furlan, já disse que as exportações deverão fechar 2006 totalizando US$ 134 bilhões. A atual projeção da AEB é que as exportações neste ano somem US$ 127 bilhões, mas o vice-presidente da instituição admite que, no atual ritmo, será "tranqüilo" atingir as expectativas do Ministério.