Superávit da balança dos agronegócios sobe 34% O superávit da balança comercial do agronegócio cresceu 34% nos primeiros cinco meses do ano, em relação ao mesmo período de 2003, passando de US$ 9,054 bilhões para US$ 12,123 bilhões. Os números divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Agricultura mostram que as exportações agrícolas somaram US$ 14,1 bilhões no acumulado do ano - 28% a mais de igual período de 2003. Em contrapartida, em um sinal do aquecimento da economia, o Brasil gastou US$ 1,97 bilhão com as importações de produtos agrícolas, o que representa um crescimento de 0,8% em relação aos US$ 1,95 bilhão em igual período de 2003. As vendas de soja, envolvida em um impasse comercial com a China, continuam na liderança no ranking de principais produtos agrícolas exportadas e totalizaram US$ 3,615 bilhões neste período, 26,1% acima dos US$ 2,867 bilhões nos primeiros cinco meses de 2003. As vendas totais de produtos agrícolas para a China, principal destino da soja brasileira, cresceram 25,59%, de US$ 887,060 milhões no acumulado de 2003 para US$ 1,114 bilhão neste ano. Acumulado No acumulado dos últimos 12 meses, o superávit da balança comercial do agronegócio somou US$ 28,917 bilhões, 24% acima dos US$ 23,294 bilhões no período anterior. O resultado acumulado considera a diferença entre exportações e importações no período entre junho de 2003 e maio de 2004. Nos últimos 12 meses, as exportações de produtos agrícolas somaram US$ 33,724 bilhões, 21% acima do valor exportado no período anterior, de US$ 27,870 bilhões, informou o Ministério.