Superávit da balança é de US$398 milhões, terceiro menor do ano O saldo da balança comercial (exportações menos importações) na segunda semana de abril ficou em US$ 398 milhões, representando o terceiro menor resultado no ano, com uma queda de 69,29% em comparação ao US$ 1,296 bilhão acumulado na primeira semana do mês. O montante foi resultado de US$ 2,031 bilhões em exportações, com uma média diária de US$ 507,8 milhões; e de US$ 1,633 bilhão em importações, mediada de US$ 408,3 milhões por dia. Os números divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que na comparação com o mesmo período do ano passado a média das importações já cresceu neste ano 32,1%, enquanto que a média das exportações registrou um crescimento menor: de 17,5%. Na comparação com março, as compras também cresceram mais do que as vendas, com altas de 9,4% e 5,4%, respectivamente. No ano o acumulado é de US$ 11,040 bilhões. No mês, o montante total é de US$ 1,694 bilhão, o que representa um crescimento de 21,9% na média das importações e de 16,3% na das exportações. Este texto foi atualizado às 11h53.