Superávit da balança é recorde para meses de outubro O saldo da balança comercial em outubro fechou com um superávit de US$ 3,916 bilhões, um recorde para meses de outubro, segundo divulgou nesta quarta-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado é 6,52% maior que o de outubro de 2005, quando o superávit foi de US$ 3,676 bilhões, mas 11,54% inferior a setembro passado, quando o superávit foi de US$ 4,427 bilhões. As exportações, de US$ 12,661 bilhões com média diária de 602,9 milhões, também foram recorde para o mês, tanto no valor absoluto quanto na média diária. Do lado das importações, a média diária - de US$ 416,4 milhões - é recorde histórico, superando a média de setembro de 2006, que foi de US$ 406,1 milhões. O valor absoluto das importações - de US$ 8,745 bilhões - é o segundo melhor resultado do ano de 2006, superado pelas importações de agosto, que somaram US$ 9,129 bilhões - mas, em agosto, houve dois dias úteis a mais que em outubro. No ano, a balança acumula superávit de US$ 37,891 bilhões, resultado de US$ 113,373 bilhões em exportações e de US$ 75,482 bilhões em importações. O saldo nas duas últimas semanas também foi divulgado nesta quarta-feira. Na quarta semana, a balança comercial fechou com um superávit de US$ 828 milhões e na quinta semana, com apenas dois dias úteis, o saldo foi de US$ 387 milhões. A tendência de aumento das importações permanece. Na comparação com 2005, a média das importações, em outubro, aumentou 33,7%, enquanto que a média das exportações cresceu menos: 21,8%. Em relação a setembro, as exportações em outubro registraram uma queda de 3,9%, enquanto que as importações apresentaram um crescimento de 2,6%. Na comparação com o acumulado de dezembro de 2005, as importações de janeiro a outubro de 2006 aumentaram 25,1%, enquanto as exportações cresceram 17,3%. Para 2006, o MDIC estima que as exportações atingirão US$ 135 bilhões e as importações US$ 91 bilhões, gerando um saldo positivo de US$ 44 bilhões. Até outubro, as exportações somam US$ 113,373 bilhões e as importações, US$ 75,482 bilhões, com superávit acumulado de US$ 37,891 bilhões. Matéria alterada às 16h20 para acréscimo de informações