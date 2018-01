Superávit da balança em 2003 depende do petróleo, diz OMC A obtenção de superávit na balança comercial não está apenas nas mãos do governo brasileiro ou na capacidade de o País exportar. Na avaliação do diretor do departamento de estatísticas da Organização Mundial do Comércio (OMC), Michael Finger, um bom resultado comercial dependerá dos preços internacionais do petróleo em 2003, que podem explodir caso haja uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Em 2002, o saldo positivo na balança comercial atingiu US$ 13,110 bilhões. Segundo o especialista da OMC, o Brasil continuará importando petróleo neste ano e, uma alta nos preços internacionais, pode obrigar o governo a rever a estratégia para a obtenção de superávit comercial. O Brasil ainda importa produtos que seriam afetados pelo mercado internacional por uma alta nos preços do petróleo, como bens químicos. Atualmente, o barril do petróleo está cotado a US$ 30,7. Segundo uma avaliação da ONU, o Brasil precisa exportar mais de 25 quilos de café para poder importar um barril de petróleo e não ficar com a balança deficitária. Em 1962, o Brasil precisava exportar apenas 2,8 quilos de café para pagar a conta de petróleo importado. A preocupação do diretor da OMC está baseada no fato de que, na última vez em que o Iraque foi alvo de uma guerra, em 1991, os preços do barril de petróleo praticamente dobraram, passando de US$ 16 por barril para US$ 33. Com o fim da invasão dos iraquianos ao Kuwait, o petróleo voltou a ser cotado abaixo de US$ 20 por barril. Desta vez, porém, ninguém se arrisca a fazer uma previsão de qual será o preço do petróleo caso haja uma nova guerra. Para Finger, conseguir um bom resultado na balança comercial será fundamental para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. "O Brasil precisa dar sinais positivos para os mercados internacionais e um superávit seria essencial para mostrar que o País terá recursos externos para pagar por suas dívidas", afirma o diretor.