Superávit da balança já é de US$ 13,093 bilhões O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse hoje que a balança comercial de 2003 deve registrar um superávit entre US$ 17 bilhões e US$ 18 bilhões, se não houver mudanças substanciais no cenário externo. Neste ano, informou Amaral, a balança deve fechar com superávit acima de US$ 13,1 bilhões, recorde histórico. Até 29 de dezembro, o saldo foi positivo em US$ 13,093 bilhões. As exportações bateram o recorde em US$ 60,141 bilhões, com alta de 3,3%. As importações caíram 15,3%, para US$ 47,048 bilhões. Os dados não incluem os valores dos dias 30 e 31. Amaral anunciou que na terceira semana de dezembro o Brasil exportou US$ 1,486 bilhão e importou US$ 805 milhões, com saldo de US$ 681 milhões em cinco dias úteis. Na quarta semana do mês, de 23 a 29 (quatro dias úteis), as exportações totalizaram US$ 1,023 bilhão e as importações, US$ 593 milhões, com saldo positivo de US$ 430 milhões. Segundo o ministro, os principais setores que contribuíram para o aumento das exportações foram o agronegócio e a indústria de transformação. Amaral atribuiu o desempenho positivo das vendas externas não apenas à alta do dólar, mas também aos ganhos de competitividade e ao esforço dos empresários. O ministro destacou que em diversos setores as importações caíram por causa da substituição de importações, principalmente nos setores siderúrgico, têxtil, calçados e alimentos industrializados. Na avaliação do ministro, se a média dos preços tivesse se mantido, o Brasil teria arrecadado US$ 3 bilhões a mais. Na média, entretanto, o valor das exportações brasileiras recuou 4,5%. A crise argentina também impediu que o Brasil exportasse US$ 2,5 bilhões para o país vizinho. O ministro informou que o saldo recorde de US$ 13,1 bilhões deste ano levou a uma "reversão profunda do déficit em conta corrente do País?. Segundo dados do ministro, o déficit caiu de US$ 23 bilhões em janeiro deste ano para US$ 7,5 bilhões em novembro. No ano, o resultado deve ficar em cerca de US$ 8 bilhões. Amaral informou que o déficit em conta corrente caiu de 4,5% do PIB em 2001 para 1,76% em novembro.