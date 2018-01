Superávit da balança já ultrapassa os US$ 12 bi A balança comercial atingiu ontem US$ 12,097 bilhões no superávit acumulado no ano, superando em US$ 97 milhões o superávit estimado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para o ano de 2002. O número foi apurado pela Agência Estado junto a fontes do mercado financeiro. A balança registrou ontem um saldo positivo de US$ 115 milhões e elevou o acumulado no mês para US$ 777 milhões. As exportações acumuladas no mês, até ontem, estariam em US$ 2,745 bilhões e as importações em US$ 1,968 bilhão.