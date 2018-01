Superávit da conta corrente é o maior para meses de outubro O superávit na conta corrente do balanço de pagamentos brasileiro foi de US$ 1,526 bilhão em outubro, o melhor para meses de outubro desde o início da série histórica em 1947. Apesar disso, o valor veio abaixo da projeção do Banco Central, de US$ 2,7 bilhões, e também abaixo da mediana das expectativas de mercado, de US$ 2 bilhões. Em outubro do ano passado, a conta corrente registrou superávit de US$ 879 milhões. A conta corrente é um dos componentes do balanço de pagamentos que é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo. O saldo da conta corrente inclui a balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos). O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, explicou que o resultado abaixo do esperado da conta corrente em outubro ocorreu por conta da balança comercial ter tido um saldo menor do que o previsto e também porque a conta de serviços, com déficit mais forte na conta de transportes, teve um desempenho também inferior ao que projetava o BC. A conta de transportes apresentou, em outubro, saldo negativo de US$ 310 milhões, quase o dobro do US$ 161 milhões registrados em igual período do ano passado. De janeiro a outubro, a conta corrente do País apresenta um resultado de US$ 11,662 bilhões, equivalente a 1,51% do Produto Interno Bruto (PIB). De janeiro a outubro do ano passado, o saldo positivo era de US$ 11,895 bilhões (1,79% do PIB). No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em outubro, o saldo em conta corrente ficou positivo em US$ 13,960 bilhões, o equivalente a 1,54% do PIB. O BC espera que, em novembro, a conta corrente apresente um saldo de US$ 1,7 bilhão. Investimento estrangeiro O fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil totalizou em outubro US$ 1,722 bilhão, valor que ficou acima da projeção do BC (US$ 1,2 bilhão) e também acima do teto das previsões de mercado apuradas pela Agência Estado (US$ 1,5 bilhão). Em outubro do ano passado, o IED somou US$ 823 milhões. De janeiro a outubro de 2006, o fluxo de investimento soma US$ 13,628 bilhões, o correspondente a 1,77% do PIB. Em igual período do ano passado, os investimentos somavam US$ 12,488 bilhões, que correspondiam a 1,88% do PIB. Nos últimos 12 meses encerrados em outubro, o saldo de investimento estrangeiro direto no Brasil ficou positivo em US$ 16,207 bilhões, que correspondiam a 1,79% do PIB. No mesmo período do ano passado, o saldo de IED era de US$ 16,957 bilhões (2,22% do PIB). Segundo Altamir, o saldo do IED em novembro até esta segunda está em US$ 1,4 bilhão. Para o mês, ele projeta que a conta registre um saldo positivo de US$ 2 bilhões. Segundo Altamir, o desempenho esperado para novembro está dentro da média esperada para que se confirme a projeção de US$ 18 bilhões no ano. Já os investimentos brasileiros diretos no exterior (IBD) somaram, em outubro, US$ 15,022 bilhões, ante apenas US$ 3 milhões em outubro do ano passado. Embora o BC não mencione especificamente na sua nota à imprensa, o montante se refere à operação de compra da Inco pela Vale do Rio Doce. No ano, o IBD soma US$ 22,827 bilhões. O crescimento do IBD foi acompanhado de um crescimento na dívida externa total, por conta do empréstimo de US$ 13,7 bilhões feito pela Vale para financiar tal investimento. Remessas As remessas de lucros e dividendos somaram em outubro US$ 902 milhões ante US$ 1,189 bilhão no mesmo mês do ano passado. De janeiro a outubro de 2006 as remessas somam US$ 12,510 bilhões, ante US$ 9,718 bilhões em igual período do ano passado. As despesas com juros somaram mês passado US$ 840 milhões ante US$ 1,333 bilhão em outubro do ano passado. De janeiro a outubro, o pagamento de juros somou US$ 9,449 bilhões. No mesmo período do ano passado as despesas com juros totalizaram US$ 11,501 bilhões.