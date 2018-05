Superávit de junho é o melhor para o mês desde 2011

Rocha salientou que os juros nominais registraram redução ante o mês anterior, atingindo a marca de R$ 17,6 bilhões em junho. Isso ocorreu, de acordo com o técnico, porque junho teve um dia útil a menos e porque o resultado do IPCA também ficou menor no mês. O chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central considerou ainda que o déficit nominal do mês passado, de R$ 12,2 bilhões se reduziu em relação a junho de 2012, quando estava em R$ 13,325 bilhões.

"Tudo isso considerado, mais a depreciação cambial, que foi de 3,9% no mês passado, a dívida líquida do setor público permanece em trajetória declinante e atinge 34,5% do PIB", resumiu. O resultado, destacou o técnico, é o melhor da série histórica do BC iniciada em 2001. "O fator que mais contribuiu para a dívida líquida do setor público foi o ajuste cambial", considerou, acrescentando que a redução no mês foi de R$ 26,7 bilhões.