Superávit de US$ 1,220 bi em transações correntes O Brasil fechou o mês de agosto com um superávit de US$ 1,220 bilhão no saldo de suas transações correntes. Esse é o quarto superávit mensal consecutivo registrado pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central nas contas externas do País. Com o resultado apurado no mês passado, o saldo das transações correntes nos oito primeiros meses de 2003 acumula um superávit de US$ 2,499 bilhões. Esses dados já haviam sido divulgados ontem, na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Os investimentos estrangeiros diretos somaram em agosto US$ 980 milhões em agosto, elevando para US$ 5,727 bilhões o saldo desses investimentos no período de janeiro a agosto deste ano.