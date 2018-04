Superávit de US$ 20 mi na 1ª semana de janeiro A balança comercial registrou na primeira semana de janeiro (01 a 06) um superávit de US$ 20 milhões, segundo os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). As exportações no período somaram US$ 400 milhões, com uma média diária de US$ 133,3 milhões, enquanto as importações somaram US$ 380 milhões, com uma média diária de US$ 126,7 milhões.