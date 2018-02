Superávit do agronegócio bateu recorde em 2007 O saldo da balança comercial brasileira do agronegócio de 2007 atingiu o recorde de US$ 49,7 bilhões, alta de 16,4% sobre os US$ 42,7 bilhões de 2006, informou hoje o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, durante a apresentação das projeções do setor até 2018. Apesar de não superar os US$ 50 bilhões previstos, o saldo do agronegócio foi US$ 9,7 bilhões maior do que o saldo geral da balança comercial brasileira em 2007, de US$ 40 bilhões, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior As exportações dos produtos ligados ao setor agropecuário, também recorde, aumentaram 18,21% no mesmo período, de US$ 49,4 bilhões para US$ 58,4 bilhões. Já as importações do agronegócio aumentaram 29,85%, de US$ 6,7 bilhões para US$ 8,7 bilhões. Stephanes afirmou que, apesar da desvalorização do dólar, o desempenho do comércio exterior do agronegócio pode ser considerado excelente. "É um resultado expressivo, já que o saldo do agronegócio mais uma vez superou e sustentou o saldo da balança comercial brasileira", afirmou o ministro.