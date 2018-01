Superávit do ano ainda supera meta com FMI O superávit primário do setor público no acumulado de janeiro a novembro deste ano continua acima da meta fiscal acertada pelo governo brasileiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Agora, o governo tem uma folga ainda maior. Com o superávit de R$ 3,170 bilhões em novembro, o governo conta com uma folga de R$ 6,7 bilhões no superávit. Isso porque o superávit acumulado de janeiro a novembro é de R$ 57,073 bilhões, enquanto a meta negociada para todo o ano de 2002 é de R$ 50,3 bilhões. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central, o superávit primário acumulado no ano até novembro do setor público corresponde a 4,82% do Produto Interno Bruto (PIB). A meta com o FMI é de 3,88% do PIB. Em outubro passado, a meta com FMI já tinha sido atingida. Até aquele mês, o superávit acumulado era de R$ 53,9 bilhões. O governo central (governo federal, Banco Central e INSS) contribuiu para o superávit primário com um superávit de R$ 1,561 bilhão. Os governos regionais tiveram um superávit de R$ 1,270 bilhão (R$ 974 milhões dos governos estaduais e R$ 296 milhões para governos municipais). As empresas estatais apresentaram um superávit de R$ 339 milhões. A maior parte do resultado positivo das empresas estatais foi obtido pelas empresas estaduais, que tiveram um superávit de R$ 312 milhões em novembro. As empresas estatais federais apresentam um superávit primário de apenas R$ 31 milhões, enquanto as empresas municipais registraram déficit primário nas suas contas de R$ 5 milhões. Em novembro de 2001, o superávit primário das contas do setor público foi de R$ 2,368 bilhões. Em outubro deste ano, o superávit primário havia sido de R$ 6,283 bilhões.