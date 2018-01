Superávit do governo ainda supera meta, diz secretário O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, disse, mesmo com o déficit primário do governo central em novembro, o resultado acumulado nos 11 primeiros meses do ano ainda está acima da meta para 2006. O governo central registrou déficit primário de R$ 156,9 milhões em novembro, depois do superávit de R$ 7,394 bilhões no mês anterior. Ele lembrou que até outubro o governo central, mais estatais, realizaram um superávit primário de R$ 66,2 bilhões, cerca de R$ 1 bilhão acima da meta de R$ 65,1 bilhões de superávit para este ano. No entanto, Kawall destacou que este resultado até outubro foi cumprido com um excedente do governo central de R$ 8,8 bilhões, enquanto que as estatais ficaram R$ 7,8 bilhões abaixo do projetado para janeiro a outubro. Desta forma, o secretário disse que o resultado primário de dezembro do governo central dependerá do desempenho das estatais em novembro, que será divulgado na sexta-feira, pelo Banco Central. Kawall, entretanto, disse esperar o cumprimento da meta pelas estatais, mas garantiu que, caso isso não ocorra, o Tesouro fará um esforço maior em dezembro para garantir o cumprimento da meta de superávit primário de 4,25% do PIB, neste ano. "Dependendo do resultado das estatais em novembro, o governo terá que adequar as suas contas ao esforço feito pelas estatais", disse o secretário. A meta do governo central é fazer um superávit primário de 2,34% do PIB este ano, mais 0,81% do PIB das estatais federais e outros 1,10% de Estados e municípios. Kawall destacou que o resultado primário do setor público neste ano ficará "dentro do combinado", de 4,25% do PIB. "Mas sem o excesso em relação à meta que ocorreu no ano passado", destacou. Em 2005, a meta de superávit primário era 4,5% do PIB e fechou em 4,83% do PIB. Kawall afirmou ainda que, como nos anos anteriores, o resultado de dezembro tende a ser deficitário, embora o desempenho da Previdência no último mês do ano não vai incorporar cerca de R$ 5,8 bilhões em despesas que ocorreram em novembro em função da antecipação do pagamento de metade do 13º dos seus beneficiários. Kawall declarou ainda que a execução da política fiscal no Brasil está acima da média mundial. Segundo ele, ainda há o que progredir, melhorando a qualidade da carga tributária e aumentando os investimentos, mas não é possível dizer que o Brasil está passando por uma crise fiscal. "Qualquer avaliação de crise fiscal está completamente fora de qualquer parâmetro objetivo", afirmou. Segundo o secretário, o Tesouro está realizando um estudo juntamente com a Fundação Getúlio Vargas para comparar a execução fiscal brasileira com outros países. O estudo, informou, tem mostrado que o Brasil está longe de ser um país abaixo da média. Ele lembrou que o perfil da dívida pública tem melhorado em uma velocidade acima do esperado. Para ele, a redução da relação dívida/PIB é que tem possibilitado a redução da taxa Selic em uma velocidade maior do que a esperada e, principalmente, a queda das taxas de juros de longo prazo.