Superávit do governo central cai 80% em maio O governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência Social) apresentou em maio superávit primário de R$ 2,816 bilhões, o que representou uma queda de 80,95% na comparação com os R$ 14,683 bilhões de abril. Tomando como base maio do ano passado, quando foram atingidos R$ 2,715 bilhões, a queda foi um pouco menor. Em nota, o Tesouro atribuiu a queda na base comparativa de abril ao efeito sazonal. Segundo explicou o órgão, em abril foi registrado o pagamento da primeira cota ou cota única do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2006, o recolhimento trimestral do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição sobre Lucro Líquido, além do recebimento de royalties pela exploração de petróleo e gás natural - fatores que não se repetiram em maio. Além disso, explicou o Tesouro, as transferências a Estados e municípios aumentaram em função da concentração de arrecadação dos tributos partilhados no terceiro decêndio de abril, com o correspondente repasse verificado em maio. O Tesouro informou ainda que foi verificado aumento nas despesas discricionárias e computado nas contas o impacto do reajuste do salário mínimo nos benefícios previdenciários e assistências. De janeiro a maio deste ano, o governo central acumula superávit de R$ 32,253 bilhões, o equivalente a 3,99% do Produto Interno Bruto (PIB). De janeiro a maio de 2005 o superávit acumulado foi de R$ 32,444 bilhões, equivalente a 4,32% do PIB. O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, destacou que 75% da meta de superávit primário das contas do governo central até o segundo quadrimestre deste ano (janeiro a agosto) já foi cumprida. Segundo informou Kawall, a meta do governo central até o segundo quadrimestre é de R$ 42,9 bilhões. De janeiro a maio, as contas do governo central acumulam um superávit de R$ 32,253 bilhões. Segundo ele, esse resultado dá segurança para o cumprimento da meta do ano e está dentro do esperado. Kawall afirmou ainda, ao comentar o resultado das contas de maio, que já era esperada a aceleração das despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias. Segmentos Do resultado de maio deste ano do governo central, o Tesouro Nacional contribuiu com um superávit de R$ 6,139 bilhões, a Previdência Social apresentou déficit de R$ 3,311 bilhões e o BC um déficit de R$ 11,5 milhões. As despesas do Tesouro Nacional em maio totalizaram R$ 17,8 bilhões, o que representou um aumento de R$ 2,7 bilhões (18,1%) em relação a abril. Segundo documento divulgado pela Secretaria do Tesouro, a maior parte se refere a despesas de custeio e capital (R$ 2,5 bilhões). No ano, essas despesas acumuladas elevaram-se em R$ 11,3 bilhões (15,4%), o que significa crescimento acima do PIB nominal estimado para o período, que é de 7,4%. Despesas Entre as despesas discricionárias (não obrigatórias), os principais aumentos ocorreram nos Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social, da Defesa, Educação e Ciência e Tecnologia. As despesas com subsídios e subvenções cresceram R$ 277,3 milhões em relação a abril. Os gastos com benefícios assistenciais (LOAS) aumentaram R$ 141,6 milhões, ou 16,3% em relação a abril, refletindo, segundo o Tesouro, o aumento do salário mínimo. As despesas com pessoal e encargos sociais cresceram R$ 4,7 bilhões (13,1%), enquanto os gastos de custeio e capital subiram R$ 6,6 bilhões (17,8%). Novas captações Kawall afirmou ainda que há espaço para novas captações do Tesouro brasileiro de papéis da dívida nos mercados internacionais, mas destacou que não há premência do governo. Segundo ele, o Hemisfério Norte entra agora em período de férias e não é a época mais adequada para captações. Ele lembrou que num momento de volatilidade recente, o governo foi ao mercado para melhorar o perfil da dívida quando recomprou títulos.