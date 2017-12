Superávit do governo central em agosto fica em R$ 3,791 bi O Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central registraram, juntos, um superávit primário em agosto de R$ 3,791 bilhões. De janeiro a agosto, o esforço fiscal feito pelo chamado governo central atingiu o montante de R$ 41,730 bilhões, o equivalente a 3,81% do Produto Interno Bruto (PIB). O valor acumulado para o pagamento de juros da dívida pública superou com folga a meta fiscal fixada para o período, de R$ 33,1 bilhões. No mesmo período do ano passado, o superávit primário acumulado pelo governo central foi de R$ 34,793 bilhões, o que correspondia a 3,55% do PIB no período. Em agosto, o Tesouro Nacional acumulou, sozinho, um superávit de R$ 6,391 bilhões em suas contas, mesmo considerando que a receita apurada no mês foi menor do que a registrada em julho. A Previdência Social e o Banco Central, no entanto, apuraram déficits primários no período, o que reduziu o resultado global do governo central. A Previdência registrou em agosto um déficit de R$ 2,570 bilhões, enquanto que o Banco Central fechou o mês passado com um resultado negativo de R$ 29,5 milhões.