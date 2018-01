Superávit do governo central já ultrapassa meta de 2006 As contas do governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) registram, de janeiro a outubro, um superávit acumulado de R$ 55,687 bilhões, o equivalente a 3,26% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, já está R$ 5,687 bilhões acima da meta de R$ 50 bilhões prevista para todo ano. Apesar disso, Kawall acredita que esta meta será cumprida sem excessos. Segundo ele, o resultado de dezembro é sazonalmente deficitário, por conta das despesas com o pagamento do 13º salário e férias. Com isso, a folga apresentada até o mês passado será consumida, levando o superávit das contas do setor público a um alinhamento com a meta. As despesas do governo central de janeiro a outubro cresceram 15,6% em relação ao mesmo período de 2005, enquanto as despesas avançaram 12,8% na mesma comparação. Outubro O superávit primário do governo central em outubro foi de R$ 7,357 bilhões. O resultado foi formado por um superávit de R$ 10,407 bilhões das contas do Tesouro Nacional, enquanto a Previdência Social teve déficit primário de R$ 3,043 bilhões e o Banco Central teve déficit de R$ 6,4 milhões. O resultado de outubro é maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando as contas do governo central apresentaram superávit primário de R$ 5,853 bilhões. O desempenho do mês passado também é superior ao apresentado em setembro (R$ 511,4 milhões), mas, no mês retrasado, o resultado foi influenciado pelo pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS, que consumiram no mês uma despesa de R$ 5,8 bilhões. As despesas do Tesouro Nacional apresentaram um crescimento de R$ 1,171 bilhão, em comparação com as de setembro. Em outubro, as despesas somaram R$ 19,491 bilhões, as de setembro, R$ 18,320 bilhões. A maior parte desse aumento - R$ 913,5 milhões - foi de gastos com subsídios e subvenções econômicas. O restante refletiu uma expansão nos gastos com Outras Despesas de Custeio e Capital (OCC, de R$ 186,2 milhões) e com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT, R$ 133,6 milhões). Segundo Kawall, as despesas com pessoal se mantiveram praticamente estáveis, já computado todo o impacto dos reajustes concedidos este ano. Estatais Kawall deu um recado às estatais federais: "Elas terão que cumprir a meta de R$ 17,7 bilhões de superávit prevista para este ano". Segundo ele, o governo central não fará um superávit maior do que o previsto para compensar um resultado menor das estatais federais. "As estatais federais estão com um superávit um pouco abaixo do resultado do necessário para o cumprimento da metas delas. Existe um compromisso por parte delas de que vão, nos dois últimos meses do ano, tirar essa diferença, porque a intenção do governo central não é fechar o ano com excesso em relação a sua própria meta", ressaltou. Matéria alterada às 17h38 para acréscimo de informações