Superávit do setor público em março é o menor desde 2003 Mesmo com a lentidão do governo federal em avançar nos gastos com os investimentos previstos no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), o resultado das contas do setor público (União, Estados, municípios e empresas estatais) caiu em março para R$ 7,13 bilhões, valor 45,86% inferior à economia feita no mesmo mês de 2006. Foi o pior resultado para o mês de março desde 2003, de acordo com o Banco Central. O dado refere-se ao superávit primário, que é o resultado da diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar os gastos com os juros da dívida pública. É o chamado esforço fiscal, feito para evitar a expansão do endividamento público e melhorar a percepção de risco dos investidores sobre a economia brasileira. O resultado das contas públicas em março só não foi menor porque os Estados e municípios registraram resultados recordes para o mês. Os governos estaduais tiveram um superávit de R$ 2,59 bilhões e as prefeituras economizaram R$ 560 milhões em março. Segundo o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, o desempenho fiscal forte dos governos regionais deve ser creditado às mudanças de comando após as eleições de 2006. Ainda em fase de organização, os novos prefeitos e governadores gastam pouco no início de suas gestões. "Novos governos levam tempo para fazer mais gastos", afirmou Lopes. Ele acredita que os investimentos dos Estados crescerão ao longo do ano. Acumulado Com o resultado mais baixo de março, o superávit do setor público acumulado em 12 meses caiu para R$ 96,43 bilhões, o equivalente a 4,08% do Produto Interno Bruto (PIB). Até fevereiro, o superávit estava em 4,36% do PIB. O esforço fiscal em 12 meses continua, porém, bem acima da meta de superávit prevista para este ano, de 3,8% do PIB. Esse é um dos principais indicadores observados pelos analistas econômicos para avaliar a capacidade de o País pagar suas dívidas. No primeiro trimestre, o superávit soma R$ 27,27 bilhões (4,68% do PIB), maior do que os R$ 20,98 bilhões (3,89% do PIB) obtidos nos três primeiros meses do ano passado. O superávit menor de março, que ficou inclusive abaixo do piso das expectativas dos analistas do mercado financeiro, foi afetado pelo pagamento de R$ 3,4 bilhões precatórios feitos pelo governo federal e o INSS e de R$ 2 bilhões de dividendos pela Petrobras. Do total de dividendos pagos pela estatal, R$ 1,39 bilhão foram para acionistas do setor privado, com impacto negativo nas contas públicas. Os R$ 655 milhões restantes, no entanto, foram pagos a União, principal acionista da Petrobras, com impacto neutro nas contas do governo federal. Isso porque o dinheiro saiu do caixa da estatal e entrou como receita nos cofres do Tesouro Nacional. O pagamento de dividendos pela Petrobras fez com que as empresas estatais federais registrassem um déficit de R$ 382 milhões, o pior resultado para o mês desde 2002. Já os precatórios reduziram o superávit das contas do governo central (Tesouro, BC e INSS), que fechou em R$ 3,91 bilhões, ante R$ 5,76 bilhões em março de 2006. "O desempenho de março foi um ponto fora da curva", avaliou Altamir Lopes. Responsabilidade fiscal Para ele, a redução do superávit não representa uma tendência ou deterioração do esforço fiscal. O técnico destacou que, se não fossem os precatórios e dividendos, o resultado do mês teria sido quase R$ 5 bilhões maior, aproximando-se do superávit de R$ 13,18 bilhões, alcançado em março de 2006. "O resultado mostra que a responsabilidade fiscal permanece", disse ele. "A avaliação que fica é que a política fiscal é a mesma e que não há nenhuma leniência", comentou, em referência sobre análises positivas recentes feitas por economistas sobre a política fiscal do Brasil. Pelos dados do BC, as despesas com juros subiram de R$ 11 bilhões em fevereiro para R$ 13,9 bilhões em março, elevando para R$ 6,78 bilhões o déficit nominal das contas públicas, indicador que contabiliza o resultado das receitas menos as despesas e mais os gastos com juros. O chefe do Depec atribuiu o aumento da conta de juros à valorização de 3,2% da taxa em câmbio. "A tendência de queda (da despesa com juros) é evidente, porque tem havido uma desaceleração forte da Selic", comentou Altamir. Apesar do queda da Selic, a conta de juros continua salgada para o País: R$ 154,7 bilhões acumulada em 12 meses até março. Nos três primeiros meses do ano, o custo dos juros chegou a R$ 38,85 bilhões, montante R$ 5,3 bilhões inferior aos gastos no mesmo período de 2006. Matéria alterada às 17h48 para acréscimo de informações