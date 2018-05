Superávit em conta corrente chinês sobe 1,26%

De acordo com dados preliminares divulgados hoje pelo regulador, a China reportou um déficit de US$ 1,6 bilhão em sua conta capital no segundo trimestre. Os dados apontam para fluxos negativos de capital modestos, ou certamente fluxos positivos menores, no segundo trimestre. Esse foi o primeiro déficit na conta capital da China desde o déficit de US$ 51,7 bilhões registrado no terceiro trimestre do ano passado, quando houve uma fuga de capital do país em meio à elevada preocupação sobre a crise da dívida europeia.

O déficit também se compara com o superávit da conta capital de US$ 90,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano, um período que provavelmente marcará um pico dos fluxos de capital no rastro do programa de relaxamento quantitativo do Federal Reserve (Fed). Fonte: Dow Jones Newswires.