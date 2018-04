Superávit em conta corrente da China cresce 20% O superávit em conta corrente da China subiu 20% no ano passado, para cerca de US$ 440 bilhões, disse o vice-diretor da Administração de Comércio Exterior do país, Deng Xianhong. Baseado em estimativas iniciais, o superávit em conta corrente de 2008 correspondeu aproximadamente a 10% do Produto Interno Bruto chinês, queda ante 11% no ano anterior. Segundo Deng, o órgão regulador está estudando uma maneira de utilizar as reservas cambiais para desenvolver a economia. As informações são da Dow Jones