Superávit em conta corrente do Japão sobe a US$ 15,7 bi O superávit em conta corrente do Japão cresceu pelo terceiro mês consecutivo em outubro. A forte demanda por produtos japoneses na Ásia serviu de base para um ganho recorde no superávit comercial, informou o Ministério das Finanças do Japão nesta terça-feira. Mas as baixas taxas de juros associadas a um iene forte continuaram a arrastar para baixo o rendimento no exterior. Ao mesmo tempo, a procura interna estagnada acabou se traduzindo em importações fracas.