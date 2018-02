Superávit japonês em conta corrente sobe em setembro O superávit em conta corrente do Japão se expandiu ligeiramente em setembro, puxado por uma recuperação na balança comercial, embora as baixas taxas de juros ao redor do mundo e o iene valorizado continuem a pesar sobre o lucro dos investimentos no exterior. Uma queda maior nas importações do que nas exportações levou a um modesto crescimento de 0,2% no superávit em conta corrente, para 1,568 trilhão de ienes (US$ 17,462 bilhões), antes do ajuste sazonal, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças.