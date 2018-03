Superávit primário anima mas bolsa mantém cautela Os investidores devem continuar mantendo a cautela nesta sexta-feira, com um olho na guerra e outro no noticiário doméstico. O Ibovespa futuro subia 0,44% por volta de 11h00. No mercado internacional, as bolsas trabalhavam em queda moderada, em torno de 0,50%. A exceção é a Bolsa de Frankfurt, em queda de 2,47% pressionada por um alerta negativo da resseguradora Munich Re. As notícias domésticas tem influenciado para melhor os negócios. O BC divulgou hoje que o superávit primário em fevereiro foi de R$ 7,621 bilhões, número acima da média das projeções de mercado, segundo a Tendências Consultoria. Com esse resultado de fevereiro, o governo já consegiu cumprir a meta acertada com o FMI para o final de março. Esse é mais um dado positivo, que se soma aos excelentes resultados alcançados pela balança comercial e às captações externas feitas por empresas brasileiras. Com isso, o dólar vem recuando e a inflação está perdendo força, melhorando as expectativas dos agentes financeiros. O que tem causado desconforto é a falta de unidade da base governista no Congresso, que tem levado o governo a adiar votações importantes, como aconteceu ontem. Sem contar com o apoio da base aliada, o governo adiou para a próxima terça-feira a votação da emenda constitucional que regulamenta o sistema financeiro (artigo 192). Na visão dos operadores, pior do que o adiamento foi o motivo do adiamento: o racha na base governista, dentro do próprio PT. No mais, o mercado continua aguardando os próximos episódios da guerra. Apesar da percepção geral, inclusive dos dirigentes norte-americanos e ingleses, de que o conflito pode durar meses, os investidores ainda não precificaram uma guerra longa. O valor atual das ações embute ainda a expectativa de um conflito de curta duração. O que pode também influenciar o desempenho do mercado nesta sexta-feira é a divulgação do índice do sentimento do consumidor de março da Universidade de Michigan. A estimativa é de que o índice fique estável, em 75, mas abaixo do resultado de 79,9 no final de fevereiro.