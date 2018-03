Superávit primário até abril é superior à meta O governo central registrou um superávit primário em suas contas de R$ 9,765 bilhões no mês de abril. O resultado foi alcançado por meio de um superávit primário do Tesouro de R$ 11,307 bilhões, e por déficits da Previdência e do Banco Central de R$ 1,521 bilhão e R$ 20,7 milhões, respectivamente. Com o resultado de abril, o governo central acumula um superávit no ano de R$ 24,907 bilhões, o equivalente a 4,97% do PIB. Esse resultado é superior à meta de superávit definida para o governo central na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003, que previa um superávit mínimo de R$ 18,8 bilhões.