Superávit primário de 2002 foi o melhor que o BC já registrou O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (Depec-BC), Altamir Lopes, afirmou hoje que o superávit primário do setor público consolidado de 2002, que alcançou R$ 52,364 bilhões, foi o melhor já registrado pelo Banco Central. "O resultado foi extremamente positivo e isso demonstra a busca pelo saneameto fiscal", disse. Na avaliação de Lopes, essa busca pelo saneamento das contas públicas deve ser mantida em 2003. Altamir também comentou que o resultado primário obtido em 2002 foi mais que suficiente para cumprir a meta estabelecida com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que era de R$ 50,3 bilhões. "A meta foi cumprida com uma margem considerável", disse. Lopes comentou que, apesar de o real ter desavalorizado 52,3% no ano passado, o crescimento da dívida líquida do setor público foi relativamente pequeno. A dívida passou de 52,6% do PIB no final de 2001 para 55,9% no final do ano passado. Com relação ao déficit primário registrado em dezembro de 2002, Lopes disse que isso é normal, dada a sazonalidade do período, já que no último mês do ano concentram-se os pagamentos de 13º salário, férias e a liberação de recursos para custeio e capital. A expectativa de Lopes é de que o resultado nominal das contas públicas em 2003 caia em relação ao verificado em 2002. "O resultado nominal que ficou em um déficit de 4,38% do PIB em 2002 deve recuar em 2003 na medida em que tenhamos um cenário de maior estabilidade", afirmou. Lopes disse que ainda não tem nenhum indicativo de qual será o superávit primário que o governo fixará para ser cumprido neste ano. Janeiro deve ficar no mesmo patamar de dezembro Altamir Lopes acredita que a dívida líquida do setor público deve fechar este mês praticamente no mesmo patamar de dezembro do ano passado, em termos de porcentual do Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com os dados apurados pelo Depec, a dívida líquida do setor público fechou o ano de 2002 em R$ 881,108 bilhões, o equivalente a 55,89% do PIB. Pelos cálculos de Lopes, se o dólar fechar o mês cotado a R$ 3,55, a dívida líquida do setor público deverá ficar em torno de 56% do PIB. Se a taxa de câmbio ficar nesse patamar imaginado por Lopes, a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar norte-americano em janeiro será de apenas 0,5%. Como o efeito do câmbio sobre a dívida seria então muito reduzido, a dívida em termos de PIB ficaria dentro do patamar registrado em dezembro do ano passado.