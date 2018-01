Superávit primário de janeiro fica abaixo do previsto O setor público (Governo Central, Estados, municípios e empresas estatais) começou o ano com um superávit primário de R$ 6,95 bilhões nas suas contas no mês de janeiro. O resultado ficou abaixo do piso das expectativas do mercado e é menor do que o de janeiro de 2003 (R$ 8,463 bilhões). A piora do resultado em janeiro deste ano se deve, principalmente, ao déficit nas contas da estatais federais e do INSS. A estatais federais registraram um déficit primário de R$ 2,593 bilhões, enquanto as contas da Previdência Social foram negativas em R$ 3,152 bilhões. As contas do Governo Central (governo federal, Banco Central e INSS) apresentaram um superávit primário de R$ 7,178 bilhões. Os governos regionais (Estados e municípios) tiveram um superávit de R$ 1,761 bilhão. As contas dos Estados foram superavitárias em R$ 1,529 bilhão e dos municípios, em R$ 232 milhões. O resultado consolidado das empresas estatais (federais, estaduais e municipais) foi deficitário em R$ 1,989 bilhão. Enquanto as estatais federais tiveram o déficit de R$ 2,593 bilhões, as estatais estaduais apresentaram um superávit primário de R$ 611 milhões nas contas em janeiro. Já as contas das empresas estatais municipais apresentaram um déficit de R$ 7 milhões. Dívida líquida sobe 0,1 ponto A dívida líquida do setor público fechou o mês de janeiro em R$ 921,854 bilhões (58,2% do PIB), segundo dados divulgados hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). O valor é superior aos R$ 913,145 bilhões (58,1% do PIB) de dezembro de 2003. "A estabilidade da relação dívida-PIB foi decorrente do efeito do crescimento do PIB, valorizado pelo IGP-DI centrado, que contribuiu com redução de 0,51 ponto porcentual nesta relação, sendo compensado pelas necessidades de financiamento (0,25% do PIB) e pela variação do câmbio (0,28% do PIB)", diz a nota divulgada pelo BC. Déficit nominal Apesar do superávit primário de R$ 6,95 bilhões, as contas do setor público apresentaram um déficit nominal (que inclui o pagamento de juros) de R$ 4,009 bilhões em janeiro. Isso porque o setor público pagou no mês R$ 10,960 bilhões de encargos com juros da sua dívida. Esse valor, porém, é bem inferior aos R$ 17,632 bilhões gastos em janeiro de 2003. Com redução do pagamento de juros, o déficit nominal de janeiro desse ano também foi menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando ficou de R$ 9,169 bilhões. Em 12 meses, o déficit nominal acumulado ficou em R$ 73.877 bilhões em janeiro, o equivalente a 4,79% do PIB. Superávit em 12 meses O superávit primário do setor público acumulado em 12 meses até janeiro estava em R$ 64,660 bilhões (4,19% do PIB). O valor é inferior aos R$ 66,173 bilhões (4,32% do PIB) no período de 12 meses até dezembro do ano passado. A relação entre superávit primário e PIB de 12 meses registrado em janeiro é o menor desde os 4,16% de outubro do ano passado. R$ 10,960 bilhões gastos com juros nominais As despesas com juros nominais de janeiro alcançaram os R$ 10,960 bilhões (8,27% do PIB). Em dezembro do ano passado, os gastos com juros tinham ficado em R$ 8,904 bilhões, e as despesas de janeiro haviam sido de R$ 17,632 bilhões (14,69% do PIB). No período de 12 meses até janeiro, os gastos com juros estavam acumulados em R$ 138,538 bilhões (8,98% do PIB). Os gastos acumulados em 12 meses até dezembro do ano passado estavam em R$ 145,210 bilhões (9,49% do PIB).