Superávit primário do 1ºtrimestre supera meta com FMI O Brasil conseguiu cumprir com uma folga de R$ 6 bilhões a meta de superávit primário do primeiro trimestre deste ano acertada com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Os números do BC mostram um superávit primário de R$ 20,528 bilhões no período, o que representa 5,41% do PIB. A meta acertada com o FMI para o período era de R$ 14,5 bilhões. O resultado do trimestre, porém, é menor do que o registrado no mesmo período de 2003, quando o superávit acumulado era de R$ 22,835 bilhões (6,55% do PIB).