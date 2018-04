Superávit primário do governo recua em julho O superávit primário do setor público caiu em julho em relação a junho, de R$ 5,399 bilhões para R$ 3,981 bilhões, ante superávit de R$ 2,714 bilhões em julho do ano passado, segundo informou hoje o Departamento Econômico do Banco Central. O governo central (governo federal, Banco Central e INSS) apresentou em julho superávit primário de R$ 2,090 bilhões, enquanto os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram superávit de R$ 658 milhões. As empresas estatais federais, estaduais e municipais tiveram, no mesmo mês, superávit de R$ 1,234 bilhão. Acumulado no semestre O superávit primário do setor público acumulado no período de janeiro a julho de 2002 estava em R$ 32,882 bilhões (4,54% do PIB). O valor está apenas R$ 1,218 bilhão abaixo da meta de superávit de R$ 34,1 bilhões acertada com o FMI para o período de janeiro a setembro de 2002. O valor, entretanto, é menor do que o superávit de R$ 33,131 bilhões (4,99% do PIB) de janeiro a julho do ano passado. No período de janeiro a julho deste ano, o governo central (governo federal, Banco Central e INSS) apresentou um superávit primário de R$ 22,950 bilhões (3,19% do PIB). Enquanto os governos regionais (governos estaduais e municipais) tiveram no mesmo período um superávit de R$ 7,646 bilhões (1,06% do PIB). As empresas estatais federais, estaduais e municipais também registraram de janeiro a julho deste ano superávit primário de R$ 2,285 bilhões (0,30% do PIB). Estatais federais O superávit primário das empresas estatais federais caiu em julho em relação a junho de R$ 2,028 bilhões para R$ 1,276 bilhões. O resultado, entretanto, é melhor do que o superávit de R$ 209 milhões alcançados em julho do ano passado. As empresas estatais estaduais apresentaram no último mês déficit primário de R$ 57 milhões enquanto as estatais municipais tiveram superávit de R$ 15 milhões. Em junho deste ano, as estatais estaduais tinham registrado superávit primário de 657 milhões e as estatais municipais tiveram no mesmo período superávit primário de R$ 2 milhões.