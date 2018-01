Superávit primário do setor público ultrapassa meta O superávit primário (sem contar o pagamento de juros) do setor público consolidado (União, Estados e municípios e empresas estatais) acumula no ano, somando-se o resultado de outubro divulgado nesta segunda-feira, R$ 90,992 bilhões (equivalente a 5,32% do Produto Interno Bruto), superando a meta do governo de R$ 88,7 bilhões (ou 4,25% do PIB). O governo central (governo federal, Banco Central e Previdência) colaborou, nos primeiros dez meses do ano com R$ 57,191 bilhões, os governos regionais (Estados e municípios) com R$ 19,161 bilhões e as empresas estatais com R$ 14,640 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em outubro, o superávit primário ficou em R$ 89,442 bilhões, o que corresponde a 4,34% do PIB. Em outubro, o superávit primário foi de R$ 10,466 bilhões, contra R$ 8,553 bi em igual mês do ano passado. Segundo a nota à imprensa do Banco Central (BC), o resultado de outubro foi o melhor para o mês desde o início da série histórica em 1991. O ministro da Fazenda, Guido Fazenda, disse que o superávit primário do setor público consolidado em outubro foi "satisfatório". "Até agora, estamos indo muito bem e vamos cumprir a meta para o ano", disse. "O resultado desmente os que duvidavam da nossa capacidade de cumprir a meta." Mantega voltou a dizer que, se for necessário, o governo vai usar a margem definida no PPI para o cálculo do cumprimento da meta - de 4,25% do PIB. No resultado de outubro, o governo central apresentou superávit de R$ 7,767 bilhões enquanto os governos regionais contribuíram com saldo positivo de R$ 3,101 bilhões. No desempenho dos governos regionais, os Estados responderam por superávit de R$ 2,535 bilhões e os municípios com R$ 566 milhões. De acordo com o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, o resultado dos governos estaduais foi o melhor da série histórica para qualquer mês. "Levando-se em conta que tivemos eleições trata-se de um resultado bastante expressivo", disse Altamir, acrescentando que o desempenho dos estados está relacionado ao aumento no recolhimento do ICMS. Altamir afirmou que no resultado de outubro do setor público o governo central também deu uma contribuição significativa ao realizar superávit de R$ 7,767 bilhões para o mês. O conjunto das empresas estatais apresentou déficit primário de R$ 401 milhões. As estatais federais tiveram déficit de R$ 715 milhões, parcialmente compensado pelo superávit de R$ 291 milhões das estatais estaduais e de R$ 23 milhões das municipais. Dívida líquida De acordo com o Departamento Econômico do Banco Central (Depec), a dívida líquida do setor público caiu em outubro para 49,5% do PIB. Esse porcentual corresponde a R$ 1,042 trilhão. O BC, ao mesmo tempo, revisou a dívida líquida de setembro de 50,1% para 49,9% do PIB. Em valores absolutos, a dívida líquida em setembro ficou em R$ 1,038 trilhão. Segundo nota divulgada nesta segunda pelo BC, contribuíram para a queda da relação dívida/PIB de outubro o superávit primário e a elevação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) do mês, que é utilizado para a valorização do PIB nominal. No ano, a dívida líquida acumula uma queda de dois pontos porcentuais em relação ao PIB. A dívida bruta do governo geral (governo federal, INSS e governos regionais) recuou em outubro ante setembro de 72,6% para 71,8% do PIB. Em valores absolutos, a dívida bruta aumentou em outubro ante setembro de R$ 1,511 trilhão para R$ 1,514 trilhão. Juros As despesas do setor público com pagamento de juros em outubro foram de R$ 13,258 bilhões, de acordo com o Depec. Em setembro, os gastos com juros tinham sido de R$ 10,989 bilhões e em outubro do ano passado, R$ 13,342 bilhões. No período de janeiro a outubro deste ano, os gastos com juros estão acumulados em R$ 134,911 bilhões, o equivalente a 7,89% do PIB. Em igual período do ano passado, os gastos com juros estavam em R$ 133,491 bilhões, que correspondiam a 8,42% do PIB. Em 12 meses até outubro, os gastos com juros estão em R$ 158,566 bilhões, que correspondem a 7,69% do PIB. Déficit nominal O déficit nominal do setor público (que inclui além das receitas e despesas, os gastos com o pagamento de juros da dívida pública) em outubro ficou em R$ 2,792 bilhões, ante R$ 4,789 bilhões em outubro do ano passado. No resultado do mês passado o governo central contribuiu com déficit nominal de R$ 2,799 bilhões, os governos regionais, por sua vez, compensaram parcialmente esse déficit com um superávit nominal de R$ 329 milhões. As empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 322 milhões em outubro. De janeiro a outubro de 2006 o déficit nominal do setor o público consolidado foi de R$ 43,919 bilhões, o equivalente a 2,57% do PIB. No acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em outubro, o déficit nominal foi de R$ 69,124 bilhões, o equivalente a 3,35% do PIB.