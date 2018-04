Superávit primário é de R$ 10,4 bilhões no trimestre Com aumento das despesas, o governo obteve em março um superávit primário (receitas menos despesas sem os encargos com juros) de R$ 1,9 bilhão nas contas do governo central (Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central). O resultado é R$ 1,97 bilhão inferior ao superávit de R$ 3,88 bilhões registrado em março de 2001. Apesar da queda, o resultado de março elevou para R$ 10,4 bilhões o superávit do governo central no primeiro trimestre do ano, que representa 3,46% do Produto Interno Bruto (PIB) do período e já é R$ 3,7 bilhões maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (R$ 6,75 bilhões). Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda, as contas do Tesouro Nacional registraram em março superávit de R$ 3,099 bilhões, enquanto a Previdência Social apresentou um déficit de R$ 1,134 bilhão, e o Banco Central de R$ 57,8 milhões. O secretário do Tesouro, Fábio Barbosa, explicou que a queda do superávit das contas de um ano para o outro se deve principalmente ao aumento do déficit da Previdência, à elevação do nível de despesas e receitas com concessões de telefonia obtidas em 2001 que não se repetiram agora. O rombo da Previdência Social saltou de R$ 800 milhões, em março de 2001, para R$ 1,134 bilhão neste ano. O déficit das contas do INSS está crescendo em ritmo mais acelerado em 2002 e já atingiu R$ 3,232 bilhões no primeiro trimestre deste ano, ante R$ 1,963 bilhão no mesmo período de 2001. De acordo com o secretário, o crescimento do déficit previdenciário está dentro do previsto e vem ocorrendo em função do aumento dos benefícios pagos, refletindo principalmente o reajuste do salário mínimo. O valor médio dos benefícios pagos aumentou 13,3% no período, e a quantidade média teve um incremento de 3%. As despesas do Tesouro Nacional também cresceram em março, o que influenciou a queda do superávit do governo central em relação ao resultado de fevereiro, de R$ 2,44 bilhões. De um mês para outro, as despesas aumentaram 10,5%, principalmente na rubrica Outras Despesas de Custeio e Capital (OCC), que teve um acréscimo de R$ 1,2 bilhão. É nesta rubrica do Orçamento da União que estão as despesas com investimentos e programas do governo. O secretário informou que a execução do Orçamento está dentro do ritmo esperado. Dos R$ 50 bilhões previstos para serem liberados neste ano de OCC, R$ 13 bilhões já foram gastos no primeiro trimestre. Segundo Barbosa, os ministérios aceleraram os gastos de despesas liberadas no ano passado, que não chegaram a ser gastas, e foram transferidas para este ano. Isso porque os ministérios têm até 31 de maio para fazer essas despesas, que depois desse período serão canceladas. O crescimento de R$ 3,7 bilhões do superávit primário das contas do Governo Central no primeiro trimestre do ano foi obtido em grande parte com a arrecadação extraordinária dos fundos de pensão e o aumento de receita com a cobrança da CPMF. Os fundos de pensão recolheram nestes três primeiros meses do ano aos cofres do governo federal R$ 4,3 bilhões referentes ao pagamento de impostos que deixaram de ser pagos em anos passados. A arrecadação da CPMF também teve uma acréscimo de R$ 1,2 bilhão no período com a mudança da alíquota de 0,30% para 0,38%. A alíquota maior não vigorava no primeiro trimestre do ano passado. ?A CPMF tem uma contribuição importante para o superávit e financia 70% dos gastos com saúde?, ressaltou Barbosa. Em abril, o governo terá que obter no mínimo um superávit de R$ 3,5 bilhões nas contas do governo central. A meta para os primeiros quatro meses do ano, previsto no decreto de programação orçamentária, prevê um superávit acumulado de R$ 13,9 bilhões. Até março, o superávit é de R$ 10,4 bilhões. ?Abril é um mês muito favorável para as receitas com a arrecadação do Imposto de Renda?, ressaltou Barbosa.