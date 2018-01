Superávit primário é de R$ 903,1 milhões em novembro O Governo Central registrou em novembro um superávit primário de R$ 903,1 milhões. Com esse resultado, o superávit acumulado de janeiro a novembro deste ano é de R$ 34,652 bilhões, o equivalente a 2,92% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo período de 2001, o superávit primário acumulado era de R$ 26,579 bilhões, equivalente a 2,46% do PIB. O resultado do governo central em novembro foi apurado da seguinte maneira: o Tesouro Nacional contribuiu com um superávit de R$ 3,055 bilhões, enquanto que a Previdência Social e o Banco Central tiveram déficits primários de R$ 2,032 bilhões e R$ 119,3 milhões, respectivamente. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, a Previdência Social acumula de janeiro a novembro deste ano um déficit primário de R$ 14 bilhões, enquanto que o Banco Central acumula um déficit de R$ 706,8 milhões. O Tesouro, por sua vez, acumulou nestes 11 meses um superávit primário de R$ 49,361 bilhões. Receita A receita acumulada de janeiro a novembro deste ano foi de R$ 287,9 bilhões, o que representou um crescimento de 18,5% em relação à receita acumulada no mesmo período de 2001, quando ingressaram nos cofres do Governo Central R$ 243,1 bilhões. As receitas do Governo Central são compostas pelo somatório das receitas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. As receitas extraordinárias apuradas ao longo de 2002 pela Receita Federal respondem, em grande medida, pelo crescimento de 18,5% apurado no volume arrecadado pelo governo central. As desistências de ações judiciais e pagamento de débitos atrasados pelos fundos de pensão, por exemplo, garantiram o ingresso de R$14,7 bilhões nos cofres do governo. O início da cobrança da Cide-combustívies trouxe outros R$ 6,7 bilhões para as receitas do Governo Central. O resultado específico das contas de novembro também foi influenciado positivamente por medidas de caráter extraordinário. A prorrogação do prazo para adesão ao benefício de pagamento de débitos em atraso sem cobrança de multa garantiu R$ 1,3 bilhão de receita adicional. Despesas As despesas do Governo Central acumuladas de janeiro a novembro deste ano totalizaram R$ 201,1 bilhões, o que representou um aumento de gastos de 15,6%, se comparado com o volume de despesas registrado de janeiro a novembro de 2001, de R$ 174 bilhões. Os gastos com pessoal e encargos sociais cresceram 14,4% neste período. O realinhamento salarial promovido pelo governo para algumas carreiras do funcionalismo este ano respondeu em boa parte por esse crescimento. Nestes últimos 11 meses, essas despesas foram de R$ 64,5 bilhões, ante R$ 56,4 bilhões no período de janeiro a novembro de 2001. As despesas de custeio e capital também cresceram. Esses gastos passaram de R$ 53,5 bilhões para R$ 61,6 bilhões, um aumento de 15,1%. Neste caso, o destaque foi o aumento de 19% - ou R$ 1,2 bilhão, em termos nominais - nos gastos com seguro desemprego e abono salarial, que estão relacionados, em grande parte, ao reajuste do salário mínimo a partir de abril. Pelo lado das transferências constitucionais a Estados e municípios, houve um aumento de 22,9% entre o volume de recursos transferido de janeiro a novembro de 2001 com o repassado no mesmo período deste ano. Esse aumento reflete, principalmente, o aumento na arrecadação apurada pela Receita Federal com o imposto de Renda em 2002. Foram transferidos para os Estados e municípios nos últimos 11 meses um total de R$ 51,3 bilhões, ante R$ 41,8 bilhões entre janeiro e novembro de 2001. Previdência O déficit primário da Previdência Social aumentou 78,5% entre outubro e novembro deste ano. O crescimento está diretamente relacionado aos gastos com benefícios referentes ao pagamento de parte do 13º salário dos aposentados e pensionistas. As despesas da Previdência superaram as receitas em R$ 2,032 bilhões no mês passado. Em outubro, esse déficit havia sido de R$ 1,138 bilhão. De acordo com os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, arrecadação líquida da Previdência no mês passado foi de R$ 5,831 bilhões, o que representou uma queda de 4,3% em relação aos R$ 6,091 bilhões arrecadados em outubro. No ano, a arrecadação líquida da Previdência Social é de R$ 60,954 bilhões, o que representa um acréscimo de 13,1% em relação ao arrecadado entre janeiro e novembro de 2001, que foi de R$ 53,895 bilhões. Em percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o arrecadado entre janeiro e novembro pela Previdência equivale a 5,14% do PIB, um pequeno incremento de 0,14 ponto porcentual em relação ao registrado no mesmo período de 2001. Os gastos com benefícios previdenciários em novembro atingiu R$ 7,864 bilhões, o que representa um crescimento nominal de 8,8%, em relação aos R$ 7,230 bilhões gastos em outubro. Até o mês passado, a Previdência já havia gasto este ano R$ 74,955 bilhões com benefícios. No acumulado de janeiro a novembro de 2001, os benefícios custaram aos cofres da Previdência R$ 64,044 bilhões. Esse aumento de praticamente R$ 11 bilhões decorre de dois fatores básicos. Em primeiro lugar, do reajuste de 11,4% do valor médio dos benefícios pagos. Em segundo, o acréscimo de 718,8 mil novos benefícios que começaram a ser pagos este ano pela Previdência Social.