Superávit primário é maior que o acertado com o FMI O setor público brasileiro (governo federal, Estados, municípios e empresas estatais) conseguiu obter um superávit primário recorde de R$ 66,173 bilhões nas suas contas em 2003, o equivalente a 4,32% do Produto Interno Bruto (PIB). O país economizou R$ 1,173 bilhão a mais do que o exigido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). No acordo firmado com o Fundo, o governo se comprometeu a fazer uma superávit primário de R$ 65 bilhões (4,25% do PIB). O superávit obtido no primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi bem superior ao de 2002, quando a economia chegou a R$ 52,390 bilhões. Apesar do arrocho fiscal, o superávit primário não foi suficiente para cobrir nem a metade das despesas com o pagamento de juros e encargos da dívida pública, que no ano passado somaram R$ 145,210 bilhões. Com esse resultado, as contas públicas fecharam o ano com um déficit nominal (que inclui os pagamentos de juros) de 5,16 % do PIB, no valor de R$ 79,037 bilhões. A conseqüência foi o aumento do endividamento público no ano. De acordo com os números das contas públicas, divulgadas hoje pelo Banco Central, a dívida líquida do setor público subiu para R$ 913,145 bilhões, o correspondente a 58,2% do PIB em 2003. Em dezembro de 2002, a dívida líquida estava em 55,5% do PIB (R$ 881,108 bilhões). Em dezembro de 2003 As contas do setor público fecharam dezembro com um déficit primário de R$ 4,121 bilhões. Esse resultado negativo no último mês do ano reflete principalmente o aumento sazonal das despesas com o pagamento do 13º salário e férias dos servidores públicos. Também é comum uma aceleração do pagamento das despesas do Orçamento em investimentos em programas e obras do governo, represadas ao longo do ano por conta do contingencimento dos recursos. As contas do governo central (Governo federal, Banco Central e INSS) tiveram um déficit primário de R$ 7,511 bilhões. De acordo com dados do Banco Central, em dezembro os governos regionais (Estados e Municípios) tiveram um déficit no mês de R$ 596 milhões. Enquanto os Estados fizeram um déficit primário de R$ 616 milhões, os municípios fizeram um superávit primário de R$ 19 milhões. Já as empresas estatais tiveram um superávit primário de R$ 3,986 bilhões. A maior contribuição foi das empresas estatais federais que fizeram um superávit primário de R$ 3,663 bilhões. Já as empresas estatais estaduais fizeram um superávit de R$ 313 milhões e as empresas estatais municipais uma economia de R$ 11 milhões. Pagamento de juro nominal Os gastos do setor público com o pagamento de juros nominais em 2003 ficou em R$ 145,210 bilhões. O valor divulgado pelo Departamento Econômico (Depec) corresponde a 9,49% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2002, as despesas com juros somaram o equivalente a R$ 114,004 bilhões, que correspondiam a 8,47% do PIB. As despesas feitas ao longo de 2001 foram de R$ 86,443 bilhões, que equivaliam a 7,21% do PIB. Em dezembro do ano passado, os gastos com juros ficaram em R$ 8,904 bilhões, valor inferior aos R$ 17,398 bilhões de igual mês de 2002. Em dezembro de 2001, as despesas foram de R$ 8,252 bilhões.