Superávit primário é o maior dos meses de julho desde 1999 O superávit primário das contas do setor público em julho de R$ 4,319 bilhões é o melhor para meses de julho desde 1999. A informação é do chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), Luiz Sampaio Malan. Segundo ele, em julho de 1999 o superávit das contas do setor público havia sido de R$ 4,9 bilhões. Ele atribui o resultado ao desempenho das contas do governo central no mês, que foram superavitárias em R$ 3,326 bilhões. Esse também foi o melhor resultado das contas do governo central para meses de julho desde 1999. Também contribui o superávit das contas das estatais de R$ 1,009 bilhão em julho. "Tivemos em julho o segundo superávit consecutivo de R$ 1 bilhão das contas das estatais", comentou. Luiz Malan destacou que todas as esferas de governo, exceto os governos municipais, registram superávit nas suas contas em julho. O chefe-adjunto do Depec atribui o resultado negativo dos municípios ao maior volume de gastos. Ele previu, no entanto, uma melhora nas contas dos municípios e Estados em agosto com um volume maior das transferências da União e do pagamento de royalties aos Estados feitos ao longo do mês. Ele também considerou normal o aumento das despesas com juros em julho. "Não há nenhuma novidade em relação aos juros", afirmou ele, estimando uma redução dos gastos com juros a partir de agosto com a queda da taxa Selic. Déficit primário das Prefeituras deverá ser revertido Luiz Malan disse que o déficit primário de R$ 193 milhões das prefeituras em julho poderá ser revertido em agosto. "Agosto é um mês em que há uma concentração maior de repasses constitucionais do governo federal", disse. O chefe-adjunto do Depec explicou que há em julho um movimento contrário, com as prefeituras pagando mais ao Tesouro Nacional do que recebendo repasses.