Superávit primário é o melhor resultado de abril desde 1991 O superávit primário do setor público de abril foi de R$ 9,849 bilhões. O valor é superior aos R$ 6,751 bilhões de março e também supera os R$ 8,244 bilhões de abril do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento Econômico do Banco Central (Depec). O governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS) teve um superávit de R$ 10,310 bilhões, e os governos regionais (governos estaduais e municipais) registraram um superávit primário de R$ 1,169 bilhão. As empresas estatais federais, estaduais e municipais tiveram juntas um déficit primário de R$ 1,631 bilhão, com as federais tendo déficit de R$ 2,194 bilhões e as estaduais registrando um superávit de R$ 526 milhões. As empresas estatais municipais, por sua vez, tiveram um superávit de R$ 37 milhões. O superávit primário do setor público de janeiro a abril está acumulado em R$ 32,683 bilhões (6,53% do PIB). O valor é maior que os R$ 20,520 bilhões (5,15% do PIB) de igual período do ano passado, e está pouco abaixo da meta de R$ 34,5 bilhões fixada no acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para todo o primeiro semestre do ano. O governo central teve, no acumulado de janeiro a abril, um superávit de R$ 25,088 bilhões (5,01% do PIB) e o resultado dos governos regionais foi superavitário em R$ 6,081 bilhões (1,21% do PIB). As empresas estatais federais, estaduais e municipais tiveram, no período de janeiro a abril deste ano, um superávit primário de R$ 1,514 bilhão (0,30% do PIB). O melhor resultado para um mês de abril O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), Altamir Lopes, explicou que o superávit primário nominal de abril é o melhor resultado para meses de abril desde 1991, início da série histórica. De 1991 até hoje, o setor público consolidado registrou apenas quatro superávits nominais: R$ 1,130 bilhão, em setembro de 1999; R$ 1,839 bilhão, em março de 2001; R$ 1,992 bilhão, em abril de 2002; e R$ 3,476 bilhões no mês passado. Segundo o chefe do Depec o superávit nominal se traduz numa redução da relação da dívida líquida do setor público em relação ao PIB, que caiu de 55,1% do PIB em março para 52,2% do PIB, em abril. O fato de o setor público consolidado ter registrado, de janeiro a abril, um superávit primário de R$ 32,683 bilhões, praticamente cumprindo em quatro meses toda a meta para o primeiro semestre inteiro, não foi considerado como "um exagero" por Altamir Lopes. "Isso não é um exagero. Em 2000 e 2001 também fizemos isso. Estamos em linha com o previsto no acordo com o FMI", disse Lopes. Ele lembrou que a meta de superávit para o primeiro semestre é de R$ 34,5 bilhões, o que significa que o setor público consolidado precisa apenas acumular um superávit de cerca de R$ 1,8 bilhão nos meses de maio e junho para cumprir a meta do FMI. Estabilidade do dólar dificulta novos superávits Altamir Lopes afirmou que a estabilização da taxa de câmbio próxima a R$ 3,00 por dólar não deve permitir que o setor público consolidado gere novos superávits nominais ao longo do ano. Lopes destacou que o superávit nominal registrado em abril foi influenciado pelo próprio resultado primário e pelo ganho do Banco Central com as operações de swap que trouxeram para os cofres do BC cerca de R$ 11 bilhões, em função da valorização de 13,8% do Real frente ao dólar. Lopes também comentou que, apesar de o setor público consolidado acumular de janeiro a abril um superávit primário equivalente a 6,53% do PIB, a tendência é que esse resultado seja reduzido ao longo do ano, permitindo que o setor público registre no fechamento de dezembro um superávit equivalente à meta definida pelo governo para 2003, que é de um superávit de 4,25% do PIB. "Resultados acumulados no início do ano próximo a 5% e 6% do PIB são normais. Eles tendem a retroceder mais ao final do ano", disse Lopes, ao lembrar que tradicionalmente ocorre um aumento de gastos do setor público no final do ano. Pagamento de royalties Altamir Lopes explicou que o déficit primário de R$ 2,194 bilhões das empresas estatais federais registrado em abril foi provocado pelo pagamento de royalties e imposto sobre lucros. "Só de royalties, as estatais pagaram ao Tesouro Nacional o equivalente a R$ 1,5 bilhões no mês passado", disse ele. Este resultado é o pior para meses de abril, segundo o BC. Mas Lopes lembrou que tais pagamentos, apesar de terem prejudicado o desempenho fiscal das estatais, contribuiram para o resultado positivo do governo central. "O mercado fez suas projeções de superávit primário de abril com base no resultado do governo central e esqueceu que as estatais tinham pago royalties e impostos", disse ele, numa referência ao fato de o resultado do mês passado ter ficado abaixo das expectativas de mercado.