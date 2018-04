Superávit primário em março foi menor que nos meses anteriores O superávit primário do setor público em março foi de R$ 3,015 bilhões, segundo o Departamento Econômico (Depec) do Banco Central. O valor é menor que o superávit de R$ 3,092 bilhões, de fevereiro, e também inferior aos R$ 6,156 bilhões de março do ano passado. O governo central (governo federal, Banco Central e Previdência) teve um superávit primário de R$ 2,314 bilhões, sendo R$ 3,507 bilhões do governo federal e um déficit primário de R$ 58 milhões do Banco Central e de R$ 1,135 bilhão da Previdência Social. Os governos regionais (governos estaduais e municipais), por sua vez, tiveram um superávit primário de R$ 712 milhões, sendo R$ 707 milhões dos governos estaduais e R$ 5 milhões dos municipais. As empresas estatais tiveram, ao mesmo tempo, um déficit primário de R$ 11 milhões, sendo R$ 543 milhões de déficit primário das estatais federais e R$ 505 milhões de superávit primário das estaduais e R$ 27 milhões das municipais. Dívida líquida A dívida líquida do setor público fechou o mês de março em R$ 680,710 bilhões. O valor correspondia a 54,5% do PIB. Em fevereiro, a dívida líquida do setor público estava em R$ 679,997 bilhões, que correspondiam a 54,7% do PIB. Em dezembro do ano passado, a dívida líquida do setor público era de R$ 660,867 bilhões, que equivaliam a 53,3% do PIB. Pior que o esperado O chefe do Depec, Altamir Lopes, admitiu que o resultado das contas das empresas estatais federais no primeiro trimestre deste ano foi pior que o esperado. Segundo ele, o resultado pior das estatais foi o responsável pela diminuição da folga do superávit primário das contas do setor público acumulado no período em relação à meta acertada com o Fundo Monetário Internacional (FMI). "A programação para o primeiro trimestre está dentro do esperado. Não tivemos desvio, exceto com respeito às estatais", disse Lopes. "Se a margem foi menor, foi por conta das estatais federais". Segundo ele, o déficit dessas empresas se deve a investimentos feitos por elas que se concentraram no período. O chefe do Depec acredita que, daqui para frente, as contas das estatais federais passarão a ter desempenho melhor, já que a maior parte dos seus investimentos já foi feita. "Não tem muito mais a fazer", disse Lopes. Ele acredita que essa melhora na conta das estatais federais vai contribuir para continuidade do cumprimento da meta. Para Lopes, a diminuição da folga do superávit "não preocupa". "Nós estamos cumprindo a meta, está dentro da programação", disse ele. Ele reconheceu, no entanto, que é sempre melhor "trabalhar com uma folga". "Temos uma programação que nos assegura o cumprimento da meta", disse ele. Questionado sobre a redução de receitas da CPMF em virtude do atraso da votação, pelo Congresso, da proposta de emenda constitucional de prorrogação dessa contribuição, Lopes respondeu que o problema "perturba", mas que o governo vai buscar alternativas para cobrir as diferenças provocadas pelo não recolhimento da CPMF. "O governo não vai deixar de fazê-lo", afirmou, referindo-se à busca de alternativas para a CPMF. Ele ressaltou, também, que folgas muito grandes de superávit em relação à meta do FMI "sempre foram uma queixa" dos críticos da atuação do governo. Padrão mantido Altamir Lopes destacou ainda que as contas públicas vêm mantendo o padrão dos últimos meses, de obtenção dos superávits em todas as esferas de governo. A exceção, segundo ele, é para o resultado das empresas estatais federais. Ele observou que este desempenho mostra a continuidade da responsabilidade fiscal o que vem proporcionando, no seu entender, que o endividamento do setor público se mantenha estável desde o início do ano. Em janeiro, a dívida líquida do setor público estava em 51,1% do PIB, em fevereiro passou a 54,7%, e em março fechou em 54,5% do PIB.