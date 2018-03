Superávit primário foi de R$ 5,839 bilhões em maio As contas do setor público (União, Estados, municípios e estatais) registraram um superávit primário - arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais ? de R$ 5,839 bilhões em maio, ante R$ 4,297 bilhões no mesmo mês do ano passado. Em abril passado, o superávit primário tinha atingido o valor recorde de R$ 11,901 bilhões. De acordo com o BC, as despesas com o pagamento de juros da dívida do setor público subiram de R$ 9,904 bilhões, em abril, para R$ 10,682 bilhões, em maio. Em maio de 2003, estas despesas estavam em 14,069 bilhões. Isso porque, naquele mês, a taxa Selic, que corrige boa parte do endividamento público, estava mais elevada, em 26,5% ao ano (hoje está em 16% ao ano). O resultado nominal ? superávit primário descontado o pagamento de juros ? ficou negativo no mês passado. As contas do setor público apresentaram um déficit nominal de R$ 4,844 bilhões. Em março e abril, as contas do setor público tinham registrado superávit nominal de R$ 75 milhões e R$ 1,997 bilhão, respectivamente.