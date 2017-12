Superávit primário recorde anima o mercado financeiro O superávit primário recorde de R$ 10,282 bilhões em março fez os investidores esquecerem um pouco os temores com a alta dos juros nos Estados Unidos. Mesmo a valorização dos títulos norte-americano, indicando que os juros subirão mesmo, não impediu que a bolsa de São Paulo encerrasse a sexta-feira em alta de 2,12%, em 21.590 pontos, com giro de R$ 903 milhões. Pouco antes das 18h30, o risco Brasil recuava 19 pontos, para 597 pontos. Os títulos da dívida C-Bonds registravam pequena alta de 0,06%, para US$ 0,94. O índice Dow Jones da bolsa de Nova York subiu 0,11% e a Nasdaq avançou 0,83%. No mercado monetário, os juros futuros caíram com o resultado fiscal. Os investidores comemoram ainda a postura dos ministros da Fazenda, Antonio Palocci, e do Planejamento, Guido Mantega, em assegurar que não haverá alteração da meta de inflação de 2005. Na BM&F, os DIs de janeiro terminaram o dia rendendo 15,46%, contra 15,57% de quinta-feira.