Superávit se deve à queda nas importações A balança comercial brasileira manteve o ritmo das últimas semanas e registrou na terceira semana de abril superávit de US$ 80 milhões, o que elevou para US$ 137 milhões o saldo comercial acumulado no mês e US$ 1,165 bilhão no ano. Apesar do superávit, o resultado no mês é considerado tímido. As exportações estão em queda em abril, mês em que tradicionalmente há o início do trimestre mais favorável para as vendas externas do Brasil, com o escoamento para o exterior da safra de grãos. Como vem ocorrendo nos últimos meses, o superávit da balança em abril tem sido assegurado pela queda das importações. Segundo dados divulgados, nesta segunda-feira, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações na terceira semana somaram US$ 1,069 bilhão para um total de apenas US$ 989 milhões de importações. Os dados mostraram que as exportações em abril continuam retraídas e que, ao contrário das expectativas, as vendas de produtos básicos ? sobretudo de soja - ainda não deslancharam. A média diária das exportações acumulada nas três primeiras semanas, de US$ 201,8 milhões, apresentou uma queda de 14,7% em relação à média de abril do ano passado, de US$ 236,5 milhões. As vendas de todas as categorias de produtos diminuíram: básicos (16%), manufaturados (14,2%) e semimanufaturados (8,1%). A queda das exportações de produtos básicos foi puxada pela redução principalmente das vendas de soja em grão, fumo em folhas, farelo de soja, carne bovina, carne de frango, café em grão e petróleo bruto. As vendas de soja - um dos principais produtos da pauta de exportações do País ? registraram no período uma redução de 30,8% em relação à média de abril do ano passado. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, as exportações de produtos básicos aumentaram até agora apenas 2,2% em relação a abril. O total de US$ 14,9 bilhões de exportações até a terceira semana de abril está 12% menor que os US$ 16,9 bilhões do mesmo período do ano passado. Enquanto isso, as importações (que somam US$ 13,7 bilhões esse ano) caíram ainda mais. Estão 21,5% menores em relação aos US$ 17,5 bilhões que até a terceira semana de abril do ano passado. Seguindo a tendência dos últimos meses, as importações nas três primeiras semanas do mês registraram queda de 16,4% em relação à média de abril do ano passado. No período, caíram os gastos com as importações de produtos eletroeletrônicos (44,7%), automóveis e autopeças (38,5%), siderúrgicos (30,9%), borracha (20,6%), instrumentos de ótica e precisão (14,2%), equipamentos mecânicos (8,4%). Em relação a março deste ano, as importações começaram a apresentar um pequeno aumento. Nas três primeiras semanas de abril, as importações registraram um crescimento de 5,1%. A média diária das importações na terceira semana apresentou um crescimento de 4,1% em relação à média acumulada até a segunda semana do mês. O Ministério do Desenvolvimento atribuiu esse aumento ao crescimento dos gastos com as compras de combustíveis e lubrificantes, eletroeletrônicos, instrumentos de ótica e precisão, farmacêuticos, cereais, adubos e fertilizantes, borracha e filamentos e fibras sintéticas.