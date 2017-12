Superintendente do INAE elogia crescimento do País em 2004 O superintendente-geral do Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE), João Paulo dos Reis Velloso, fez nesta quarta-feira uma avaliação positiva sobre o desempenho da economia em 2004. "Nós conseguimos sair da situação em que o País não crescia ou crescia pouco, ou seja, havia um surto curto de crescimento e imediatamente tínhamos uma frustração", comentou o ex-ministro ao chegar ao Ministério da Fazenda para encontro com o ministro Antonio Palocci. Velloso comemorou o fato da relação dívida e Produto Interno Bruto ter caído quatro pontos porcentuais em 2004, o que, na sua opinião, é um resultado excelente para o ano. "Todos os indicadores melhoraram, o que significa que o Brasil conseguiu ter uma retomada de crescimento. A questão é saber se estamos diante do que, na falta de melhor definição, chamamos de crescimento sustentado", comentou. Banco Central João Paulo dos Reis Velloso defendeu ainda a autonomia do Banco Central. "Fico admirado como se discutem certas coisas no Brasil como essa história dos fundamentos. Essa é coisa mais natural do mundo, pois trata-se de autonomia técnica do Banco Central. É óbvio que eu apoio", comentou ele ao chegar ao Ministério da Fazenda, ressaltando que o correto é falar em "autonomia técnica" e não "em independência" do Banco Central.